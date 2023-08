Bastida di Sorres, questo fine settimana si va nel medioevo 

È un weekend tutto medievale quello che prende il via oggi con la Bastida di Sorres, la rievocazione della battaglia del 1334 tra Doria e Aragonesi organizzata dal Comune di Borutta.

Oggi verrà allestito, nella pineta adiacente al Monastero di San Pietro di Sorres, l’accampamento medievale. Figuranti con vestiti d’epoca, armature scintillanti e popolani con abiti semplici in antichi cotoni, accoglieranno i visitatori da domattina alle 9,30 fino alla domenica sera per aiutarli a immergersi nello stile di vita e nelle atmosfere del medioevo.

«Dodici anni di investimenti in studi storici da parte degli organizzatori e delle associazioni partecipanti, questa è la Bastida di Sorres 2023 – spiega Silvano Arru, sindaco di Borutta – Ogni anno abbiamo cercato di inserire una novità e coinvolgere sempre più il territorio e la nostra comunità».

Quest’anno una delle novità sarà la prenotazione tramite il sistema digitale Bookingkit, presente nei siti www.bastidadisorres.it www.comune.borutta.ss.it, www.sorresnaturaecultura.com che permetterà le visite guidate al museo, alla cattedrale, alla mostra delle torture medievali e alla grotta Ulàri. Ampio spazio alle degustazioni enogastronomiche con prodotti del territorio – anche con alimenti senza glutine – che arricchiranno sia i momenti del pranzo che della cena. Una vasta area sarà dedicata ai più piccoli con attività equestri e laboratori, il Gioco dei Cilindri, la Giostra Equestre, il Gioco dell’Oca, giochi vari in legno, fotomontaggi medievali e l’arrampicata su parete attrezzata.

Novità anche nell’apertura al territorio della manifestazione che si allargherà con la figura dei banditori medievali che stasera si sposteranno nei paesi limitrofi per annunciare la Bastida. Parteciperanno 8 gruppi nazionali - Memoriae Milites, Le 4 Porte, Sagitarii Vagantes, Corporazione Arcieri di Sanluri, Il Popolo dai Mille Colori, Gioiosa Guardia, Compagnia dell’Ariete Rampante, Cavalieri dell’Antica Locanda - e il gruppo spagnolo Caballeros de Ulver, per un totale di circa duecento partecipanti in abiti medievali.

RIPRODUZIONE RISERVATA