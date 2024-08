Bastianini vince la Sprint e aiuta Bagnaia, che cade 

Silverstone. Enea Bastianini vince la gara sprint a Silverstone (primo successo del 2024), beffa Jorge Martin (secondo), aiuta il compagno di team e leader del mondiale Francesco Bagnaia, caduto prima di metà gara mentre era quarto ma rimasto in testa alla classifica di un solo punto davanti allo spagnolo, e dimostra di poter avere un ruolo nella corsa al titolo (ora è sul podio). Terzo al traguardo del Gp di Grann Bretagna Aleix Espargaro, partito dalla pole position con l’Aprilia. Cade anche Marc Marquez, che lascia il quarto piazzamento al sudafricano Brad Binder (Ktm) al termine di un duello con Pedro Acosta (GasGas), quinto.

La gara di oggi, decima del campionato, promette scintille: Bagnaia, con 222 punti, farà di tutto per tenere dietro Martin (221), mentre Bastianini (167) non vorrà restituire la posizione a Marquez (166). «È stata una corsa pazzesca con Jorge, abbiamo spinto entrambi al limite e mi è andata bene», il commento di Bastianini, «sono felice di aver conquistato la prima vittoria in questa stagione ma bisogna rimanere sul pezzo e cercare di fare altrettanto in gara. Per me il Mondiale è ancora aperto, non mollo e sono qui per provarci». Bagnaia nonostante l’errore è fiducioso: «Era incredibile il passo che si stava tenendo, ma la vittoria era nelle mie corde. Uscire è stato un mio errore. Possiamo avere un buon potenziale». Per Davide Tardozzi, team principal Ducati, «Pecco ha il passo e lo dimostrerà, anche se battere Enea sarà difficile».

