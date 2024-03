Bastianini in pole, a Viñales la Sprint 

Portimão. Come al solito non è il sabato il giorno di “Pecco” Bagnaia, ma c’è sempre l’Italia (con la Spagna) in copertina nella top class del motomondiale, che fa tappa a Portimão. Maverick Vinales con l'Aprilia ha vinto la Sprint race del Gp del Portogallo, seconda prova del mondiale Motogp, precedendo le tre Ducati di Marc Marquez (Gresini), Jorge Martin (Pramac) e la prima ufficiale, quella di Bagnaia. Il piemontese era primo ma un errore in curva lo ha penalizzato. Alle sua spalle l'australiano Jack Miller su Ktm, Enea Bastianini sulla Ducati e Pedro Acosta con la Ktm.

In classifica, resta al comando “Pecco” con 37 punti, davanti a Martin (35), Binder (29) e Marc Marquez (27). Viñales aggancia Bastianini a 19, poi c’è l’altro spagnolo dell’Aprilia, Aleix Espargaro a 17. Una situazione che oggi alle 16 sarà già cambiata ma che vede 4 Ducati ai primi 7 posti.

Le qualifiche

Per la scuderia di Borgo Panigale, in precedenza le soddisfazioni erano arrivati dalle qualifiche, ma non con il campione del mondo. Con il tempo di 1'37”706, era stato Enea Bastianini a firmare la pole position della MotoGP. Come ieri pomeriggio, anche oggi alle 15 sarà il pilota riminese della Rossa ufficiale a scattare davanti e condividerà la prima fila con l'Aprilia di Viñales e con la Ducati Pramac di Jorge Martin. Bagnaia con l'altra Ducati factory aprirà la seconda fila, seguito dalla Ktm di Jack Miller e dalla Ducati clienti di Marco Bezzecchi. Ottavo tempo per Marc Marquez, incappato in una scivolata ad alta velocità, ma senza conseguenze fisiche. Ha già di mostrato ieri di potersi inserire nella lotta per la vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA