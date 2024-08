bastianini beffa martin e conquista silverstone 

Silverstone. Doppietta. Enea Bastianini, già vincitore sabato della gara sprint, ha vinto ieri in rimonta il Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp. Il pilota riminese della Ducati ufficiale ha superato a due giri dalla fine la Ducati Pramac di Jorge Martin, dopo aver infilato il campione del mondo e compagno di squadra Francesco Bagnaia, in difficoltà con le gomme e bravo a difendere un prezioso terzo posto. Quarto Marc Marquez su Ducati del Team Gresini, davanti a una bravissimo Fabio Di Giannantonio (con l’altra Ducati del team VR46). Aleix Espargarò, sesto su Aprilia, e Pedro Acosta, nono con la Ktm GasGas, sono gli unici intrusi in una top ten tutta marchiata Ducati. E dire che per la casa di Borgo Panigale questo è soltanto il terzo successo in top class a Silverstone, dove ieri si celebravano i 75 anni dal primo gran premio motociclistico, con moto e piloti in livree “vintage”.

Con i due secondi posti del weekend, lo spagnolo Jorge Martin è tornato in testa al Mondiale piloti della MotoGp con tre punti di vantaggio su “Pecco” Bagnaia, penalizzato dalla caduta di sabato, mentre “La Bestia” Bastianini ha scavalcato in classifica Marc Marquez (finito anch’egli a terra nella Sprint).

Il mondiale è praticamente al giro di boa perché mancano undici gare al termine della stagione. La prossima sarà il Gran premio d’Austria del 18 agosto al Red Bull Ring.

Ordine arrivo : 1. Enea Bastia- nini (Ita, Ducati) 39’51”879, 2. Jorge Martin (Spa, Ducati) a 1”931, 3. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) a 5”866, 4. Marc Marquez (Spa, Ducati) a 6”906, 5. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 7”736, 6. Aleix Es- pargarò (Spa, Aprilia) a 9”514, 7. Alex Marquez (Spa, Ducati) a 9”741, 8. Marco Bezzecchi (Ita, Ducati) a 14”016, 9. Pedro Acosta (Spa, GasGas) a 16”386, 10. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) a 23”069.

Mondiale piloti : 1. Martin 241, 2. Bagnaia 238, 3. Bastianini 192, 4. M. Marquez 179, 5. Maverick Viñales (Spa, Aprilia) 130, 6. Acosta 122.

RIPRODUZIONE RISERVATA