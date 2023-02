Bastiana Madau e quelle brave maestre 

C’è sempre da imparare, si dice. Eppure non è corretto: c’è sempre da imparare ogni volta che se ne ha voglia, bisognerebbe dire. All’interno delle aule scolastiche o fuori, ogni volta che si ha la possibilità di ascoltare riflessioni feconde o esempi luminosi. Bastiana Madau, filosofa e critica letteraria originaria di Orani, ha sempre saputo riconoscere le opportunità di conoscenza oltre le loro multiformi vesti, e nel suo prezioso libretto “Maestre dell'università sconosciuta” (Soter), narra gli incontri, fortuiti o appassionatamente cercati, con chi le ha indicato una strada e dischiuso un orizzonte.

I temi

«Dalle voci delle cantadoras e contadoras, maestre dell’università sconosciuta, a quelle di tante e diverse maestre dell’università ufficiale. Dall’infanzia e adolescenza oranesi, alla Sapienza di Roma, a cavallo tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, e alla Sorbonne di Parigi, per scrivere una tesi di laurea in filosofia teoretica. Come dire: dalla poesia e dalla sua funzione sociale agli studi filosofici, senza soluzione di continuità, perché l’uno e l’altro linguaggio offrono strumenti per comprendere come viviamo e danno spunti per operare progetti di trasformazione dell’esistenza, anche at- traverso la scrittura».

Autrice di saggi e racconti, ideatrice e curatrice di “Quando tutte le donne del mondo “, rassegna annuale di appuntamenti dedicati all’opera intellettuale femminile nei diversi ambiti del sapere, dalla letteratura alla scienza, Madau dedica la sua ultima pubblicazione a donne come Raffaela e Grazia Dore, Marianna Bussalai, Lucia Pinna e altre, che hanno contribuito sia a formare il suo immaginario sia a lasciare una traccia nel cammino della storia. Come aveva fatto con Simone de Beauvoir, una delle voci più importanti e significative dell’intellettualità europea del Novecento, cui ha rivolto “Simone le Castor. La costruzione di una morale“ (Cuec, 2016) , insignito del premio Osilo per la saggistica. «Raccontare delle maestre» scrive l’intellettuale, «è per me una scelta politica, ascrivibile all’importanza del riconoscimento dell’autorevolezza delle donne nella storia, quella stessa da cui sono state escluse pur avendola fortemente segnata. Le donne ancora oggi, infatti, sono quasi del tutto assenti dai libri scolastici».