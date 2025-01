«Bastardo italiano», 18enne pestato 

BOLZANO. Un 18enne preso a pugni e calci in faccia mentre era a terra, inerme. Nessuno li ha fermati, qualcuno si è fatto un selfie mentre gli aggressori lo pestavano e gli urlavano «sporco italiano». È successo sabato fuori dal Forum di Bressanone dove si stava svolgendo il “Maturaball”, la festa dei maturandi per finanziare la gita scolastica. Il video è finito sui social e ora il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì vuole sottoporre il caso al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi". Le immagini sono finite anche sul telefonino del papà del ragazzo, che ha raccontato alla Rai: «Lo tenevano a terra e gli altri gli tiravano i cazzotti e i calci in faccia come una palla da calcio. Nessuno di quelli che erano lì affianco è intervenuto. Chi ha sbagliato ora deve pagare». Secondo l’uomo gli aggressori sono giovani di lingua tedesca di un paese vicino, il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minorenne in difficoltà e a quel punto è scattata la violenza, che gli ha causato un trauma cranico, la frattura dell’orbita e del setto nasale».

