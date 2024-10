Bastano tre minuti per salvare una vita. È questa l'idea dietro la “Settimana del cuore”, il progetto dedicato alla cardioporotezione del Tribunale organizzato da Simona Buono, esperta nella distribuzione di defibrillatori pubblici, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati e il Consiglio per le pari opportunità dell'ordine.

I dati

«I dati urlano», esordisce Buono: «Duecento persone ogni giorno muoiono perché nessuno sa cosa fare in caso di arresto cardiaco. Si tratta di manovre che in tutto il mondo vengono insegnate ai bambini a scuola». Per questo verrà installato un defibrillatore automatico al primo piano del Palazzo di Giustizia. «Lo strumento dà indicazioni audio e visive che guidano anche i soccorritori meno esperti, tutti possono usarlo» continua. «Parliamo di circa 70mila morti all'anno, uno ogni 8 minuti, almeno la metà di queste vite potrebbero essere salvate», interviene Maurizio Cecchini, cardiologo con 42 anni di esperienza nella medicina d'urgenza. «Con queste macchine, secondo studi mondiali, le percentuali di sopravvivenza variano dal 25 al 74%».

Per gli esperti è un problema radicato nell'educazione. «È necessario che questo tipo di formazione diventi la normalità, in Svezia senza il corso di rianimazione non si può prendere la patente», evidenzia Cecchini. Il tema non è nuovo per il Tribunale. «Qualche anno fa è deceduto un magistrato per un arresto cardiaco che non è stato preso in tempo», racconta Stefano Pisano, vicepresidente dell'Ordine degli avvocati. Per una persona in attesa di soccorso, ogni minuto riduce le sue probabilità di sopravvivenza del 10%. «È una lotta contro il tempo, dobbiamo aiutare le ambulanze e i volontari. Non voglio più leggere che i soccorsi non sono serviti a nulla», afferma Buono. «Quando il cuore di una persona si ferma, i primi tre minuti sono cruciali, ed è impossibile che un'ambulanza arrivi in così poco tempo», sottolinea Cecchini.

Corsi per tutti

Tutti gli iscritti all'ordine, i magistrati, il personale di cancelleria e di polizia giudiziaria potranno partecipare ai corsi di formazione. «Abbiamo installato in Italia 586 defibrillatori. Su 31 attivazioni abbiamo salvato 26 persone che sono state rianimate da persone comuni, e nessuno di loro ha avuto problemi cerebrali», riporta il cardiologo. «Inoltre lo Stato spende di più per un paziente con menomazioni cerebrali date da ritardi nel soccorso, che necessita di pensioni di accompagnamento e invalidità, rispetto all'acquisto di questi apparecchi che costano mille euro l'uno» evidenzia. «Un anno fa abbiamo ne abbiamo installato uno in piazza Yenne che è stato utilizzato da alcuni passanti su una donna», racconta Buono. «Non occorre indossare un camice per salvare una vita».

