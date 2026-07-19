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20 luglio 2026 alle 01:43

bastad incorona Rublev  Darderi, sconfitta che pesa 

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La conferma non c’è stata. Andrey Rublev ha rispettato la classifica e battuto in due set l’italiano Luciano Darderi in una finale a senso unico, nell'Atp 250 di Bastad, sulla terra rossa della Svezia. L'azzurro, numero 18 del mondo, si è dovuto inchinare al russo numero 16 del ranking col punteggio di 6-4, 6-3, maturato in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Posizioni che sono destinate purtroppo a cambiare, perché Rublev, salendo al numero 14, scavalca Lorenzo Musetti che oggi si ritrova al numero 15. Darderi, invece, perde tre posti e scivola al 21°, anche se le differenze tra le posizioni sono minime.

Riecco Tsitsipas

Intanto in un altro torneo 250 concluso ieri, quello nella elvetica Gstaad, il greco Stefanos Tsitsipas è tornato a vincere un titolo Atp dopo oltre un anno grazie al successo su Raphael Collignon per 6-4, 6-7, 6-3. L’ex top 5 riguadagna 34 posizioni e da oggi sale al numero 51, mentre il belga ne conquista 5 (37, -3 dal connazionale Zizou Bergs).

Ancora su terra

Intanto sono in corso le qualificazioni per altri tornei sulla terra battuta europea i cui tabelloni principali scattano oggi. A Estoril, in Portogallo, si ferma all’ultimo ostacolo la corsa di Federico Pellegrino, battuto in tre set dal peruviano Gonzalo Bueno (176 Atp) 6-3, 5-7, 6-4. In tabellone l’unico italiano sarà così Darderi, ancora testa di serie numero 2 dietro Rublev.

A Kitzbuehel, Federico Cinà ha vinto (6-4, 6-2) il derby con Lorenzo Giustino e sarà l’unico a rappresentare l’Italia nel torneo Atp 250 austriaco.

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