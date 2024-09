«Basta violenza», da Foggia il grido di medici e infermieri 

FOGGIA. Si sono ritrovati in circa 300 per dire basta all’escalation di violenza contro il personale sanitario. La manifestazione di medici e infermieri, voluta dai sindacati, si è svolta stamattina davanti ad uno degli ingressi del policlinico Riuniti di Foggia dopo i casi di aggressione commessi negli scorsi giorni nell'ospedale. Solidarietà dai colleghi della Campania, un’altra regione che ha registrato negli ospedali episodi di violenza contro i camici bianchi: una manifestazione è stata organizzata al Cardarelli di Napoli per chiedere più tutela per il personale sanitario.

Molti i medici presenti alla manifestazione: ciascuno racconta le difficoltà che vive quotidianamente, delle minacce che subisce. Alcune dottoresse confessano di avere paura a restare sole nei presidi di continuità assistenziale, soprattutto di notte. «Ribadisco l’impegno del governo - ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato - a mettere in atto con celerità ulteriori misure anti aggressioni a difesa di chi si occupa della nostra salute». «Spero che da Foggia, che non è la capitale delle aggressioni, possa partire una programmazione nuova in tema di sanità», ha detto il dg del policlinico Riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone. Sul piede di guerra i sindacati: «I medici ospedalieri non sono più disposti a lavorare in ambienti poco sicuri e in condizioni psicologiche tali da non assicurare cure adeguate», dicono Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, e Guido Quici, presidente di Cimo-Fesmed. E senza risposte sarà sciopero.

