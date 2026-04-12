Basta un poco di zucchero e la Cremonese va giù. Basta una vittoria sofferta e risicata nello scontro diretto per spazzare via i fantasmi e avvicinarsi all’obiettivo finale. E i fischi, cominciati già prima che le due squadre si dirigessero verso gli spogliatoi per l’intervallo, si trasformano in applausi scroscianti. Cagliari, è qui la svolta. L’ennesima. Magari quella definitiva considerato che ieri ha perso il Lecce, staccato anch’esso di sei punti quindi come la Cremonese a sei giornate dalla fine del campionato. È sotto c’è pure la Fiorentina che ancora, però, deve giocare la sua partita con la Lazio, stasera a Firenze. Insomma, dovrebbe davvero succedere qualcosa di eccezionale, il finimondo, per rimettere in discussione la posizione dei rossoblù che hanno dalla loro parte il calendario, oltre alla classifica. E possono permettersi di presentarsi venerdì sera a San Siro contro l’Inter con più spensieratezza, per tentare l’impresa. Hanno tanti match point a disposizione, soprattutto in casa. Tutto questo, più che al successo dell’altro ieri, grazie al percorso fatto sino a fine gennaio.

La quota salvezza

Stavolta più che mai, il Cagliari ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Ha giocato la prima parte del match con la Cremonese contratto, impaurito. Sembrava avere il terrore addosso ogni volta che aveva il pallino del gioco, per poi lasciarsi andare una volta sbloccato il risultato (più o meno all’improvviso) nella prima vera azione manovrata. E l’aver ritrovato la serenità - e di conseguenza l’autostima - vale quasi quanto i tre punti che, non solo hanno permesso di raddoppiare il vantaggio sui grigiorossi (in svantaggio in questo modo anche negli scontri diretti), ma hanno abbassato la quota salvezza che difficilmente supererà i 34-35 punti.

L’ultimo tassello

Nell’arco di una stagione dalle diverse sfaccettature, la squadra di Pisacane, infatti, il meglio di sé lo ha dato quando ha giocato senza pressione, a prescindere dagli infortuni. Per la qualità dei giocatori più incisivi e per l’inesperienza dei tanti giovani lanciati quest’anno la cui crescita, tuttavia, sta passando anche per i momenti più turbolenti. E ora che la bottiglia è stata finalmente ristappata (in una sola gara ha conquistato più punti di quanti ne aveva racimolati nelle precedenti otto), la strada è di nuovo in discesa. Per quanto l’ultimo tassello vada ancora fissato. Ha fatto benissimo Giulini, nel post Cagliari-Cremonese, a sottolineare che la salvezza è tutta da conquistare. «È ancora lunghissima», ha ricordato il presidente rossoblù, «e non dobbiamo più commettere gli stessi errori fatti quest’anno».

Su chi puntare

La partita con i grigiorossi - e paradossalmente le otto che l’hanno preceduta - sono servite poi all’allenatore per capire su chi poter puntare nel rush finale. E su chi no, allo stesso tempo. L’ennesima esclusione di Zappa - imprescindibile per Ranieri e Nicola, ma anche per lo stesso Pisacane sino a gennaio - è diventata ormai un caso. Nemmeno mezzo minuto contro la Cremonese. E sabato non è passata inosservata la bocciatura di Kiliçsoy, al quale il tecnico ha preferito inizialmente Borrelli, poi in corsa Mendy, nel finale persino Belotti che non giocava da sette mesi. Il ritorno del Gallo, al netto della sua condizione atletica, è, invece, un’altra botta di positività per il gruppo che venerdì si presenterà al Meazza col cuore in mano e le spalle più larghe, vada come vada.

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