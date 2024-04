«Basta un po’ di musica per far rivivere Torre dei Corsari» 

È stata un vero successo la festa promossa dall’associazione culturale “Vivere Torre” a Torre dei Corsari, località turistica della Costa Verde. Soddisfatti gli organizzatori. «L’iniziativa – dice Silvia Cadeddu – è nata per rianimare il villaggio, riportarlo indietro nel tempo, quando erano tanti gli eventi in programma per bambini, adolescenti e giovani. Spenta la musica, i ragazzi si sono trasferiti in altri paesi di mare. L’obiettivo dell’associazione è far vivere Torre a tutti, dai più piccoli ai più grandi, riunendo le famiglie. Pasqua ha dimostrato che si può, se la festa chiama, i giovani rispondono, tanti così non si vedevano da almeno 20 anni». La piazzetta del mercatino estivo è apparsa persino piccola per accoglierli tutti. Pochi gli ingredienti: attorno a un falò a ballare e cantare con la musica del dj Fabio Casu, gustando un panino e una birra. «La dimostrazione – racconta Monica Soro – che non occorrono particolari sacrifici né chissà quali fondi pubblici per promuovere una zona di mare che ha tante potenzialità turistiche. Un centro estivo per anziani, non attira più quella fascia di età che non si accontenta di una spiaggia chilometrica e di un tuffo in mare». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA