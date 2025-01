Basta un gol all’Arbus, Il Samugheo sbanca gonnosfanadiga 

Arbus Costa Verde 1

Gialeto 0

Arbus C.V. : Pilloni, Spina, Collu, Floris, Accossu, Ferraraccio, Canargiu, S. Concas (90’Dessì), Andrade, L. Atzori, Tomasi (64’S. Atzori). Allenatore Pani.

Gialeto : Concas, Mascia, J. Pinna (75’ Pichiri), Piras, Ruggiero, Corona ( 64’ Medda) Perinozzi (67’ Lai), Sitzia ( 64’Podda), Di Laura, D. Pinna, L. Sanna. Allenatore Ruggiero.

Arbitro : Loi di Cagliari.

Rete : 57’ L. Atzori.

Indisponibile il Santa Sofia si gioca al Mario Peddis storico campo, teatro di un glorioso passato dove l’Arbus dopo un periodo non certo favorevole, trova nuove ispirazioni e stimoli per piegare una coriacea Gialeto. È la vittoria del carattere grazie a un gol realizzato da Lorenzo Atzori, il migliore dei suoi, ottenuta con rabbia e determinazione maturata in condizioni non certo favorevoli vista l’inferiorità numerica che ha costretto a lungo i padroni di casa l’ingenua espulsione di Andrade. Guidata da un ottimo Diego Pinna parte meglio la Gialeto ma sono i granata di capitan Spina rimasti in dieci dal 22’ a prendere in mano le redini dell’incontro e rendersi pericolosi con Tomasi, Concas, Atzori e Floris. Nella ripresa il gol partita: Tomasi suggerisce, Atzori finalizza. La Gialeto reagisce con un forcing disperato quanto infruttuoso.

RIPRODUZIONE RISERVATA