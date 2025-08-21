«Basta trasformare strade e campagne in discariche» 

Il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris contro chi deturpa il territorio e chi trasforma campagne e strade in discariche. «Amo stare sul territorio, camminare - afferma - e ogni volta, insieme alla bellezza dei paesaggi, mi capita di trovare cumuli di rifiuti lasciati da chi non ha rispetto». Le discariche abusive sono un problema che ha sempre creato allarme e sdegno ma appare difficilmente estinguibile. «Tutto comincia con qualcuno che abbandona un sacchetto - dice Farris -. Poi c’è chi lo imita e in breve il cumulo cresce. Diventa brutto, pericoloso per la salute e molto costoso da rimuovere. È la dimostrazione di quanto può fare la cafonaggine di pochi irresponsabili». Le anime sensibili esistono con tante segnalazioni che appaiono sui social. Per Farris non basta: «Non serve a nulla fare a gara a testimoniare i casi. La soluzione è la prevenzione che passa anche attraverso il dovere civico di tutti di segnalare alle autorità i maleducati di turno. Se lo sorprendi sul fatto, registri la targa e lo porti davanti alla legge, allora forse impara l’educazione». Il fenomeno secondo Farris non interessa il centro abitato, regolarmente pulito: «Le strade extraurbane diventano il bersaglio di turisti mordi e fuggi che lanciano i resti del picnic dal finestrino». (f. u.)

