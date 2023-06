«Basta transenne pericolose» 

Nuoro, la città definita Atene sarda per via dell’alto livello culturale, non vede altrettanta eccellenza nei percorsi urbani. Nel mese di maggio, il centro storico (e in particolare il quartiere di San Pietro) si è riempito di visitatori, sardi e non, anche importanti, che si sono però dovuti interfacciare con una realtà descritta dai residenti come «uno scempio, poco dignitosa e indecorosa». Nel rione di Santu Predu, tra case pericolanti, ciottolati e lastroni traballanti o ormai fuori posto (per citare solo alcuni dei problemi), i residenti, i musei, le attività e i turisti si sono trovati di fronte un ulteriore ostacolo: da un paio di mesi delle transenne in piazza del Rosario impediscono la piena vivibilità. A ribellarsi, questa volta, sono le attività che danno direttamente sulla piazza.

I disagi

«Circa due settimane fa è venuta a farci visita la curatrice capo del Centre Pompidou, Christine Macel. Dopo aver visto la mostra in corso, uscendo dal mio spazio espositivo, ci siamo imbattute in quell’orrore: le due transenne - dice la proprietaria della galleria d’arte Mancaspazio, Chiara Manca, 35 anni -. Diciamo che non è stato né un bel vedere né un bel vivere quell’area tanto amata dai francesi tanto da esser considerata “la piccola Montmartre”. Questo perché una volta sedute nei tavolini esterni del bar della piazza (che guarda caso si chiama proprio Caffè Chez Christine), abbiamo bevuto il caffè addossate alle transenne». Le transenne hanno lo scopo di tutelare un muretto che, qualche tempo fa, è stato danneggiato da un’automobile in difficoltà mentre svoltava.

Spazio vietato

Per la proprietaria del bar, Christine Delogu, 54 anni, la situazione ricade anche dal punto di vista dell’accoglienza e dell’attenzione verso il consumatore. «Ho dovuto eliminare un tavolino perché sedersi vicino alle transenne risultava scomodo per i clienti - dice -. Trovo inoltre che le due transenne siano indecorose per una piazza così bella e sempre frequentata da bambini e adulti. È il cuore di Santu Predu: non è ammissibile. Sta diventando pericoloso per chi ha problemi di deambulazione (non c’è spazio e il marciapiede non è stabile), e anche per i ragazzi che vengono a giocare a pallone ogni giorno e per i fedeli che si trattengono dopo la messa nella chiesa del Rosario. È imbarazzante che non si riesca a trovare una soluzione». Un luogo di ritrovo quasi negato, tanto da portare alcuni genitori alla scelta di non far uscire più i ragazzi nella piazza per paura dei rischi, soprattutto con le auto. I pedoni, infatti, non hanno più spazio per spostarsi in caso di transito dei veicoli. L’assessore alla Visione urbana e vicesindaco Fabrizio Beccu dice: «Dobbiamo approvare il bilancio, speriamo a breve, in maniera tale da avere le risorse per poter intervenire al più presto». Al momento, dunque, l’attesa continua nel rione che sembra vivere da qualche anno una piena ripresa grazie all’impegno delle attività, della parrocchia e dei residenti.