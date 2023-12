«Basta tagli e attese» Medici e infermieri protestano in piazza  

Non tutti quelli che avrebbero voluto scendere in piazza ieri a Cagliari se lo sono potuti permettere: in molti reparti ospedalieri i medici sono così pochi che per garantire le prestazioni vitali, a protestare in loro nome hanno dovuto delegare i rappresentanti sindacali.

Le manifestazioni

“Medici e infermieri uniti nella lotta, la sanità pubblica non si tocca”. Lo sciopero nazionale delle sigle Anaao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing Up – a Roma la manifestazione principale e appuntamenti in diverse città italiane – ha registrato un grande successo con un’adesione dell’85%. Tutti contro la Manovra del governo Meloni, che non stanzia risorse sufficienti per la sanità e non garantisce le giuste pensioni, e in Sardegna – in piazza del Carmine sono arrivati oltre trecento camici bianchi da ogni parte dell’Isola – tutti contro una Regione incapace di dare risposte sul territorio a accorciare le liste d’attesa infinite.

L’impoverimento

«Siamo qui per denunciare l’impoverimento del sistema sanitario nazionale e, ancora di più, regionale», sottolinea Susanna Montaldo, segretaria regionale Anaao Assomed. «Impoverimento sia da un punto di vista del personale, che finanziario. I fondi previsti nella Manovra sono scarsi, e non si potranno garantire le prestazioni ai cittadini, in termini di quantità e di qualità. Mentre in Sardegna, se ci si ammala e si ha la necessità di un intervento chirurgico, si è costretti ad andare in altre regioni, perché qui i tempi sono lunghissimi».

La dottoressa Montaldo spiega anche che «bisogna assolutamente arginare la fuga nel privato dovuta a carichi di lavoro nel pubblico pesantissimi», e «trovare la soluzione per dare benefici ai medici che vanno nei presìdi periferici».

La sicurezza

Luigi Mascia, presidente del sindacato Cimo Fesmed, avverte: «Dobbiamo difendere un sistema sanitario, nazionale e regionale, sottofinanziato, che non risponde più alle esigenze dei pazienti. Non siamo più in grado di garantire una sanità sicura, sia per i pazienti che per gli operatori, sottoposti a carichi stressanti e privati del diritto al riposo. Oggi qui rappresentiamo anche i nostri colleghi assenti che devono lavorare, perché i nostri contingenti in molti reparti sono tutto l’organico».

La dignità

In piazza anche gli infermieri di Nursing Up, con il responsabile regionale Diego Murracino che parla al megafono: «Abbiamo un servizio sanitario allo sfascio, e noi infermieri sardi siamo i professionisti sanitari laureati meno pagati d’Europa, chiediamo il rispetto della nostra dignità, non ci stiamo più a una continua dequalificazione, a dover fare anche le mansioni degli oss perché la Regione non ne vuole assumere». Aggiunge: «I nostri colleghi stanno andando nel Nord Italia e in altri Paesi europei, dove hanno gli stipendi giusti e condizioni di lavoro umane».

Verso il privato

La Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica sostiene lo sciopero di ieri, perché «la manovra del governo è insufficiente per risanare il sistema», dice una nota della portavoce Claudia Zuncheddu. «I 2 miliardi non risolveranno i problemi: sono 2,3 miliardi da destinare al rinnovo contrattuale. I restanti 700 sono diretti alla Sanità privata. È una palese transizione di risorse dal pubblico al privato, con l’aggravante che i costi per i servizi di emergenza, a partire dai Pronto soccorso, graveranno sul pubblico sempre più stremato. Gli investimenti dei fondi Pnrr – prosegue il documento – orientati verso le infrastrutture e la tecnologia, rischiano di essere un indebitamento inutile e pericoloso se manca il personale». Ancora: «La soluzione della crisi sanitaria non può essere il taglio alle pensioni del personale. Una strategia perdente che non può che incentivare la fuga di professionisti in un momento di grave carenza».

