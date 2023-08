«Basta stufe nella scuola Gramsci» 

È ancora in attesa di una soluzione il problema del riscaldamento nella scuola primaria Antonio Gramsci di Assemini: l’impianto è guasto da anni e i numerosi interventi si sono rivelati finora inadeguati. Il problema è s tato portato all’attenzione del Consiglio e della Giunta Comunale dal capogruppo di Forza Italia, Ignazio Pireddu, che già il 25 luglio scorso chiedeva che «in questi mesi estivi si facciano le opportune verifiche nel plesso di via di Vittorio e negli altri plessi, affinché i bambini non siano costretti a portarsi le copertine da casa. È quantomeno inopportuno utilizzare stufette nelle aule: sono inefficaci e poco sicure». Il sindaco Mario Puddu ringrazia il capogruppo Pireddu per la raccomandazione e come annunciato in campagna elettorale assicura: «il benessere dei nostri bimbi è nostro interesse e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché l’impianto di climatizzazione sia a posto con l’arrivo della stagione più fredda».

La protesta

L’imminente inizio dell’anno scolastico desta molta preoccupazione tra i genitori i quali temono che i loro bambini debbano affrontare le stesse difficoltà dell’anno scorso e sperano in un pronto intervento. Elisabetta Pintus, per tutti Betty, madre di uno degli alunni dell’ultimo anno, si fa portavoce del disagio: «Abbiamo chiesto che si intervenisse proprio nel periodo estivo, perché non è pensabile dover mettere negli zaini copertine in pile e borse dell’acqua calda anche quest’anno. La rappresentante dei genitori ha sempre cercato un dialogo con l’amministrazione e con la precedente Giunta Puddu un minimo di dialogo c’era. Non è mai stato possibile, invece, incontrare l’ex sindaca Sabrina Licheri, siamo stati ricevuti soltanto una volta dall’allora vice sindaco, Gianluca Mandas». I genitori da anni lamentano risposte vaghe e la promessa di una soluzione che ancora non arriva. «Il commissario straordinario Bruno Carcangiu – prosegue Pintus – ci aveva detto di aver trovato i fondi e che avrebbe indetto una gara d’appalto. Probabilmente poi non ci sono stati i tempi: dal mese di aprile silenzio totale. L’impianto di climatizzazione deve essere sostituito perché, oltre a essere guasto, è anche obsoleto».

I rischi

La scuola ospita i suoi alunni per otto ore al giorno: «È capitato che noi genitori venissimo chiamati a causa di malori pomeridiani, perché anche lo spazio dedicato alla mensa è completamente al freddo». Non preoccupa meno il tema della sicurezza: «Non è possibile continuare a sopperire con stufette elettriche posizionate a terra con cavi volanti, non solo sono inefficienti e inadeguate, ma sono molto pericolose sia per i nostri bambini sia per gli insegnanti», aggiunge Betty Pintus.

