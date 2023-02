«Basta strade mattatoio nell’Isola» 

C’erano tutti, la madre Anna Rita e il padre Andrea, accanto a Giovanni Pintor, ieri al quarto piano del Tribunale di Nuoro, dove si decideva sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nei confronti di sei dirigenti dell’Anas che dovevano occuparsi della sicurezza della statale 129, dove il giorno di Natale del 2017 morirono i fratelli Francesco e Matteo. Al di là dei tecnicismi giuridici, alla fine dell’udienza Giovanni pone una domanda ancora senza risposta: «Non capisco perché continuino a dire che quella strada era a norma, se fosse stata a norma perché Anas la sta rifacendo? E perché in quel chilometro muoiono due persone ogni anno? Perché è un mattatoio?». Elementi sostanziali che sono entrati nel processo: l’associazione Adesso Basta, fondata proprio per evitare tragedie simili a quella dei Pintor, ha sviluppato uno studio sulle statistiche di mortalità della strada, allegato all’opposizione, chiedendo al gip Giovanni Angelicchio di approfondire anche questo tema in dibattimento. Una decisione che, dopo oltre un’ora e mezza di discussione, il gip si è riservato fuori udienza.

La vicenda

Indagata tutta la catena operativa di Anas che all’epoca si doveva occupare della manutenzione e della sicurezza della statale 129. Si tratta di Pasquale Ruggeri e Pietro Schirru (responsabili dell’ufficio manutenzioni), Valter Bartolan (coordinatore territoriale), Enrico Atzeni (responsabile area Compartimentale di Cagliari), Sirio Mascia (capo nucleo D), Giovanni Satta (capo cantoniere) difesi dagli avvocati Maria Francesca Fenu, Andrea Pogliani, Giuseppe Ledda e Matteo Pinna. Per loro la Procura ha chiesto l’archiviazione. Per i legali dei Pintor, Marcello Mereu e Ivano Iai, invece è necessario un approfondimento dibattimentale perché anche il perito ha sottolineato che il decesso è avvenuto per la penetrazione della barriera, e oltre alla colpa specifica ci sarebbe stata anche una violazione tecnica sugli interventi straordinari e sulla valutazione del rischio. Per le difese, invece, le indagini sono complete ed esaustive e non è emersa una responsabilità.

La battaglia

«Ero in quella macchina. La mia presenza oggi? Spero in un processo - afferma Giovanni Pintor, sopravvissuto alla tragedia - la verità della nostra famiglia è che mio fratello e mio fratellino non ritornano, ma questa battaglia ormai è una questione di sviluppo della Sardegna. Se hanno ragione loro, se le strade sono perfette, perché si continua a morire? Perché non succede in Svezia? È una questione di progresso. La sicurezza stradale nella nostra Isola può essere migliorata e passa anche per questi elementi. Non basta rifare la strada ora. Certo è importante, ma perché si è presa questa responsabilità dopo due morti all’anno negli ultimi vent’anni?». Anche la madre Anna Rita ammette: «Sentiamo la responsabilità morale anche nei confronti di tante famiglie di altre vittime della strada che ci chiamano».