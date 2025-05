«Basta silenzio di Governo e tv» 

Lucca. Manca poco più di un mese al voto per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno e, nonostante le diverse iniziative, dai promotori arriva il “j'accuse” al governo e all'informazione, in particolare quella del servizio pubblico, per quello che viene percepito come un black out sui temi che riguardano i quesiti per i quali saranno chiamati a esprimersi quasi 59 milioni di italiani. «C'è un problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il referendum», attacca Maurizio Landini dalla piazza di Lucca. «C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i referendum».

Per il leader della Cgil «è importante parlarne per ricostruire una partecipazione, una democrazia. Siamo già al referendum, le firme sono state già prese, ora si deve andare a votare», sprona, ricordando i temi chiave dei referendum: «Migliorare i diritti delle persone, avere più tutele contro i licenziamenti e il precariato e per non morire sul lavoro. È il momento di provare a cambiare questa situazione e le persone col loro voto possono decidere». Ma i cittadini, anche secondo il segretario di Più Europa e presidente del Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, Riccardo Magi, non sanno che l'8 e il 9 giugno c'è l'appuntamento referendario. E anche lui punta il dito sul “silenzio” del governo e sulla premier Giorgia Meloni.

«Almeno dica: “Andate a votare”. Credo che non abbia problemi a farlo per dare voce al popolo», è l'appello che lancia da Cagliari in un incontro con il segretario della Cgil sarda Fausto Durante che rimarca la posizione del sindacato già espressa da Landini: «La campagna referendaria sta andando un po' in salita perché c'è sino a questo momento un sostanziale black out dell'informazione». E Magi insiste: «La premier oggi non dice nulla» ricordando che «proprio Meloni, negli anni scorsi, quando era all'opposizione, attaccava i governi che non favorivano la partecipazione. Li attaccava perché antidemocratici e perché censuravano i referendum».

RIPRODUZIONE RISERVATA