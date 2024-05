«Basta sfruttamento» Infermieri e ostetriche incrociano le braccia 

Braccia incrociate per quarantotto ore: infermieri e ostetriche del Brotzu e del Businco sono ufficialmente in sciopero. «Rivendichiamo il rispetto della dignità e della salute dei pazienti. La situazione è insostenibile», denuncia Diego Murracino, dirigente regionale del Nursing Up, sindacato delle professioni sanitaria. «La situazione è drammatica, siamo in uno stato di emergenza che richiede azioni immediate e concrete», interviene l’ex assessore alla Sanità Mario Nieddu che richiama anche il nodo delle liste d’attesa per visite ed esami diagnostici.

La protesta

Ci saranno anche i parenti dei pazienti ricoverati nella struttura di via Peretti a protestare insieme al Nursing up. La mobilitazione iniziata ieri mattina continua anche oggi, con striscioni e volantini. «Dopo vent’anni dall’inserimento degli oss negli ospedali non è tollerabile che non siano presenti nei turni notturni», si legge in uno dei manifesti piazzati all’ingresso dell’ospedale. Accanto: «Basta sfruttare e demansionare gli infermieri e le ostetriche per sopperire alla mancata assunzione degli oss». Intanto per metà mattina è previsto un sit-in. «Lo sciopero è l'unica strada per far emergere la drammatica situazione che vivono i pazienti ricoverati», ribadisce Murracino. «Al Businco e al San Michele abbiamo reparti e terapie intensive dove i turni notturni sono sprovvisti di oss, e dove spesso due soli infermieri si trovano ad assistere oltre venti pazienti», racconta. «Al tavolo prefettizio convocato per scongiurare lo sciopero, la dirigenza del Brotzu ha dichiarato di non avere risorse per assumere operatori sociosanitari, ma vorrei far notare che non stiamo parlando di un aeroporto: perché la priorità è stata data al collocamento di figure che nulla hanno a che vedere con l'assistenza, come ingegneri, avvocati, ragionieri, elettricisti e guardie giurate. La vita delle persone deve essere messa al primo posto, e per farlo occorre metterci nelle condizioni di garantire un'assistenza adeguata e puntuale».

Liste d’attesa

Anche l'ex assessore Nieddu vuol dire la sua. «Sto sentendo e leggendo troppe inesattezze sul tema delle liste di attesa: ricordo a sindacati e politici che i percorsi di tutela di cui si parla in questi giorni erano già previsti nel Piano regionale approvato con delibera a dicembre del 2020, sotto la mia guida. Documento con il quale si è stabilito che qualora l'Azienda non sia in grado di erogare la prestazione entro i tempi stabiliti dalla classe di priorità, è obbligata a garantire l'esame da un convenzionato esterno richiedendo solo il pagamento del ticket». Il tutto riferito solo alle prime visite, resta comunque il problema delle seconde e di tutti gli esami di controllo che rimandano a mesi se non anni. «Il problema di base è che la Sardegna soffre per una carenza cronica di personale, ma a tutti quelli che chiedono una massiccia campagna di assunzioni di personale sanitario ricordo che durante il mio mandato abbiamo espletato oltre duecento concorsi che hanno portato all'assunzione di oltre 7mila tra medici, infermieri e operatori sociosanitario, che non sono bastati comunque a riempire i vuoti di organico», spiega. «Bisogna dire la verità: non c'è più nessuno da assumere. L'unica strada per fronteggiare l'emergenza in corso è aumentare le risorse ai privati convenzionati, perché il pubblico è incapace di andare avanti da solo».

