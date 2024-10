«Basta, servono più forze dell’ordine» 

A Capoterra il tema della sicurezza torna bruscamente d'attualità in seguito alla rapina a mano armata messa a segno domenica pomeriggio ai danni del supermercato Md di Frutti d'Oro. L’argomento continua a tenere banco nel dibattito politico di una comunità di 24mila abitanti che da mesi si interroga su come garantire una maggiore tranquillità ai suoi cittadini.

Mentre le forze dell'ordine proseguono le indagini per fare luce sull'accaduto e assicurare alla giustizia il responsabile della rapina, in città si riaccende la discussione sulle misure da adottare per prevenire simili eventi e rafforzare il senso di sicurezza della popolazione.

«Da tempo – racconta Luca Baire, direttore del market oggetto della rapina – stiamo provvedendo con un servizio di vigilanza nei nostri punti vendita. La guardia purtroppo aveva appena terminato il turno quando è avvenuta la rapina. A Capoterra c'è necessità di aumentare il presidio delle forze dell’ordine: le pattuglie arrivano da Pula o Cagliari, quelle del nostro territorio non riescono ad essere subito presenti, però non conosco le difficoltà del Comune».

Nel dibattito interviene anche l'ex primo cittadino Francesco Dessì: «Capoterra è un comune complesso, il territorio è vasto. Ci vorrebbero più carabinieri, non bastano a coprire tutte le zone quelli che già ci sono». Dessì non risparmia critiche all'attuale amministrazione: «Il sindaco Garau dichiarò che avrebbe reso più sicura la città con vigilantes e barracelli, ma quelle non sono le istituzioni più adeguate; la sicurezza non è di loro competenza, vigilantes e barracelli non fanno ordine pubblico».

