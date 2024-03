«Basta sciacallaggio sul Lirico» 

«Basta sciacallaggio sul Teatro Lirico». È la risposta del sovrintendente, Nicola Colabianchi, alle numerose critiche che arrivano da sindacati e esponenti della politica cittadina in merito alla gestione del teatro di via Santa Alenixedda.

«È inaccettabile la campagna denigratoria in atto nei miei confronti che pone, in modo pretestuoso e strumentale, opacità sulla gestione del Teatro Lirico e dei suoi vertici. È inaccettabile perché radicalmente legata alle recenti vicende politiche che non devono e non possono condizionare la libera e legittima produzione artistica e culturale della Fondazione», incalza Colabianchi, che domani incontrerà le sigle sindacali.

«I ripetuti e sistematici attacchi intendono fare pressione sull’attuale direzione e gestione, ma in realtà ricadono, di fatto, sulla bontà del lavoro che ogni giorno svolge la gran parte dei lavoratori e delle maestranze di questa azienda», ribadisce, sottolineando che tutto è partito all’indomani delle elezioni regionali e trova terreno fertile in vista di quelle comunali.

«Alla direzione si imputa una presunta inerzia sindacale quando in realtà, la settimana scorsa, è stato firmato un accordo di produttività, approvato dal Consiglio di Indirizzo e firmato da Cgil, Cisl, Uil e Fials, che mette a disposizione dei lavoratori 600 mila euro in un anno per incentivare la produttività del Teatro», spiega il sovrintendente che chiede, invece, di dare risalto ai tavoli ancora aperti con i sindacati per trovare una soluzione definitiva al problema del precariato storico.

Il concetto lo ribadiscono anche Uilcom e Fials Cisal: «Il tavolo unitario torni a essere l’unico campo di confronto nell'interesse dei lavoratori», affermano Tonino Ortega, segretario generale Uilcom e Andrea Saccarola, segretario della Fials Cisal, «qualche giorno fa è stato sottoscritto un accordo che ha positive ricadute sui lavoratori, ma in queste ultime giornate è in corso una contestazione di una parte dei lavoratori rappresentati da alcune sigle sindacali che, se pur legittime e in parte pure condivise, arrivano in un momento in cui si sta portando a compimento il lavoro svolto in questi mesi e avviato dall’assemblea dei lavoratori». E aggiungono: «È innegabile che in Teatro, come in tutti i posti di lavoro, ci siano problemi ma il luogo deputato per la soluzione è il tavolo sindacale e il confronto tra le parti».

RIPRODUZIONE RISERVATA