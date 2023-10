«Basta sangue, serve speranza» 

Inviata

Lula I rintocchi tristi delle campane mentre le donne sgranano il rosario, sui gradini d’ingresso della chiesa tante composizioni di fiori, pennellate di colore e d’affetto in mezzo a un esteso silenzio. Serrande abbassate, bar muti, gente senza parole. Nel pomeriggio assolato di ieri la bara di Nico Piras scivola verso l’altare passando dall’ingresso secondario, senza passare tra i fiori deposti per lui.Ad accogliere il suo rientro a Lula dopo l’autopsia eseguita a Nuoro c’è il sindaco Mario Calia che per il momento del funerale ha voluto il lutto cittadino. «Oggi è il giorno del dolore», dice. Non di più. Dopo la festa insanguinata delle Cortes e la confessione del nipote ventunenne della vittima, Antonello Piras, che ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Badu ‘e Carros, Lula esterna un silenzio più forte delle campane che continuano a suonare. Il corpo di Nico Piras straziato dal piombo, dopo due giorni di agonia nell’ospedale di Nuoro, porta i pensieri di tutti alla terribile sequenza familiare: l’omicidio del padre Pietro nel 1986, quello del fratello Angelo Maria, nel 2015, per il quale lui e l’ex moglie Alice Flore sono finiti sotto accusa, tra assoluzione, condanna e nuovo processo. Ora il terzo atto di una violenza terrificante.

In chiesa

L’incombenza delle parole grava tutta sul parroco che celebra la messa funebre. «La vigna del Signore è il paese di Lula», esordisce don Totoni Cosseddu. Sull’altare è solo, ma con la sapienza del pastore dice: «Dio ha riposto tanta fiducia e speranza in ognuno di noi, ma non sempre siamo all’altezza». Davanti a lui la bara coperta di rose bianche e i familiari di Nico Piras, seduti al primo banco: la mamma Elvira, tornata dalla Penisola nei giorni scorsi, che accompagna in cimitero il secondo figlio ammazzato dopo il marito. Accanto a lei il figlio sedicenne della vittima, protetto dai parenti. La chiesa di Santa Maria è colma di fedeli. Molti altri restano all’esterno.

Il parroco

«Nonostante questo terribile fatto di sangue siamo qui a chiedere a Dio che continui a guardare alla nostra comunità, ad aiutarci a non accettare un omicidio». L’omelia è una supplica composta e misurata, nei toni e nelle parole, ma piena di esortazioni. «Aiutaci Signore a partire da questo fatto così doloroso e a ricostruire la speranza». Il parroco raccomanda pace e vita, anziché l’odio. «Siamo qua in preghiera anzitutto per Nico che riponeva grande fiducia in Dio», dice.

Il ricordo

«Era venuto a trovarmi per chiedere di celebrare una messa a San Francesco e di pregare per la sua famiglia». Il parroco ricorda così la vittima. «Nessuno di noi può dire di essere santo ma decidere di essere amato e salvato. E Nico questo credeva. Per Nico e per il suo assassino, come per ciascuno di noi, Gesù ha versato il suo sangue sulla croce». E poi: «Siamo qui in preghiera per i familiari perché la loro fede e speranza, e il desiderio di vita non siano offuscati e travolti dall’odio». Implora «frutti di pace». Dice no «al fatalismo: non ci sono morti che camminano», e sottolinea pure che «non siamo giudici o giustizieri». Tende così la mano a tutti, al di là dei peccati commessi, nel nome della «bellezza dell’esistere». Auspica «una comunità cristiana come vigna gradita al Signore che non produca uva acerba».

I canti del coro accompagnano l’uscita del feretro. Una moltitudine di persone, disposte attorno alla chiesa, sopra e sotto il sagrato, come semicerchi concentrici, dà l’ultimo abbraccio a Nico Piras, che a 42 anni esce di scena sebbene la sua ombra ora pesi tutta sul nipote. Antonello Piras, 21 anni il prossimo mese, s’è presentato dai carabinieri dopo quattro giorni di fuga. Nella sua confessione il ritratto di uno zio minaccioso. «Ti ammazzo come è stato ammazzato tuo padre»: le parole che lo hanno sconvolto fino a renderlo un assassino.

