«Basta ritardi, serve una svolta per Sider Alloys» 

Delusi, ma non rassegnati. Ieri sono tornati davanti ai cancelli della Sider Alloys. Ci torneranno anche nei prossimi giorni nella speranza che ci sia una svolta nella vertenza dell’ex Alcoa. C’è preoccupazione nel polo industriale di Portovesme. C’è anche tanta rabbia tra i lavoratori che partecipano all’assemblea insieme a sindacati e sindaci. Come sempre insieme agli operai c’è anche don Antonio Mura, il responsabile della pastorale del lavoro della diocesi di Iglesias da sempre vicino ai lavoratori e alle loro famiglie.

L’assemblea

Numerosi gli interventi durante l’assemblea. «Sono state disattese tutte le aspettative. L’accordo di programma del 2018 prevedeva il ritorno al lavoro di tanti operai, ma questo non è accaduto - ha detto Roberto Forresu, segretario regionale e territoriale della Fiom Cgil – stanno smantellando lo stabilimento. Invitalia dichiara che è tutto legittimo. Ma qui si sta rischiando grosso. C’è in ballo non solo il futuro della Sider Alloys ma di tutto il polo industriale». Franco Bardi, segretario confederale della Camera del lavoro del Sud Sardegna invita tutti «ad affrontare una nuova fase in modo diverso. Serve discontinuità sia da parte del Governo che della Regione. I lavoratori sono esasperati. Finora il piano industriale per il rilancio dello stabilimento è stato completamente disatteso. I lavoratori hanno fatto anche i corsi di formazione, ma non sono stati richiamati in fabbrica. Dopo otto anni non si vedono segnali tangibili di ripartenza».

Operai in mobilità

Sono 350 gli operai ex Alcoa che attendono da gennaio il pagamento della mobilità in deroga. Anche quest’anno non c’è stata continuità tra l’annualità precedente e la mobilità 2025 con il risultato che centinaia di famiglie non possono contare neanche sull’assegno di mobilità. Sono stati licenziati 13 anni fa. Ieri mattina si sono ritrovati, con le segreterie dei metalmeccanici di Fiom, Fsm, Uilm e Cub davanti ai cancelli della Sider Alloys. «Questi lavoratori hanno lottato per la loro fabbrica - ha detto Renato Tocco, segretario della Uilm del Sulcis Iglesiente - ora possono contare solo sulla mobilità in deroga, che tanto per cambiare arriverà in ritardo anche quest’anno. Senza contare che al momento, a causa della gestione dell’attuale proprietà, non vedono neanche la prospettiva di poter rientrare a lavoro nella loro fabbrica. In questa vertenza servono risposte urgenti per i lavoratori in mobilità e una svolta sulla gestione della fabbrica».

Nuovo incontro

Nelle scorse settimane i sindacati avevano occupato per un’intera giornata una sala in assessorato al Lavoro. Per dare certezze agli ex operai, che rientrano nell’area di crisi complessa di Portovesme, per il prossimo 13 marzo è già fissato un incontro tra le organizzazioni sindacali e l’assessorato al Lavoro. «È necessario che ci siano risposte sul fronte della mobilità perché indispensabile per tante famiglie – dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl del Sulcis Iglesiente – ma stiamo anche chiedendo che sia convocato al più presto un tavolo nazionale al Mimit per entrare nel dettaglio e discutere del caso Sider Alloys, anche alla luce di quello che sta succedendo in fabbrica».

