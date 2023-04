«Basta ricatti o è meglio andare a casa» 

Massimiliano Sanna incassa ma non si demoralizza davanti ad una maggioranza ridotta ai minimi termini. «Ne prendo atto - afferma - mi confronterò il prima possibile con i partiti della coalizione, senza perdere di vista l’unico obiettivo: il bene della città». E sulla fuga dell’ultimo esponente del suo gruppo precisa: «Non sono solo il sindaco dei Riformatori, rappresento tutta la maggioranza». Il diretto interessato, Gianfranco Licheri, contattato non risponde.

«I tre dissidenti? Restino pure fuori dalla maggioranza. È ora di smetterla con questi giochi, non possiamo permettere a chiunque di ricattare la coalizione». Giuliano Uras, capogruppo di Sardegna 20Venti non ci gira intorno e alla luce della nuova geografia politica in Consiglio con l’annunciata nascita del gruppo misto, chiede subito una verifica politica.

L’analisi

«È preferibile governare con tredici voti piuttosto che farsi tirare continuamente la giacchetta oppure tutti a casa». Uras dà un nome e un cognome ai guai che attanagliano il centrodestra. «Il vero motore di questo meccanismo è Mauro Solinas (ex leader di Fortza paris, passato ai Riformatori e poi espulso dopo la candidatura della figlia Giulia alle recenti politiche con la Lega) che non si rassegna ad essere uscito dalla scena politica e continua a manovrare la situazione dall’esterno». Il riferimento è all’intervento al vetriolo pronunciato da Davide Tatti nella seduta di giovedì, subito dopo l’ingresso nell’Aula degli Evangelisti al posto della neo assessora Carmen Murru. «Mi sento una ruota di scorta - aveva dichiarato - entro in una maggioranza in piena campagna acquisti, poco coesa e con poca voglia di risolvere i problemi della città». Poi l’affondo al simbolo con il quale ha corso alle amministrative: «Nonostante i miei voti e quelli di mia nipote Giulia Solinas sono stato espulso dai Riformatori».

Il sindaco

Massimiliano Sanna incassa ma non si demoralizza davanti ad una maggioranza ridotta ai minimi termini. «Ne prendo atto - afferma - mi confronterò il prima possibile con i partiti della coalizione, senza perdere di vista l’unico obiettivo: il bene della città». E sulla fuga dell’ultimo esponente del suo gruppo precisa: «Non sono solo il sindaco dei Riformatori, rappresento tutta la maggioranza». Il diretto interessato, Gianfranco Licheri, contattato non risponde.

I contrasti

Non si sottrae, invece, Paolo Angioi, che dopo settimane di malessere più volte manifestato, ha salutato l’Udc per passare al gruppo misto. «Mi sono candidato con questa coalizione per portare avanti un progetto - spiega - nel momento in cui si “appiattisce”, è giusto manifestare un’opinione diversa». Non ha mai nascosto la contrarietà all’ingresso di Carmen Murru in Giunta «non per una questione personale - chiarisce - ma perché non va bene politicamente. Così passa il messaggio che tutti possono fare tutto». Sull’ipotesi che la nuova formazione politica possa avanzare pretese al tavolo dell’esecutivo Angioi frena. «Non è una priorità, è ovvio che se ci sarà unità d’intenti, si valuterà». Intanto, tra liti e cambi di casacca, adesso la maggioranza che sostiene la Giunta Sanna è appesa a 13 voti certi, considerando il sindaco e il presidente dell’assemblea. Angioi, Licheri e Tatti potranno fare il bello e il cattivo tempo a Palazzo degli Scolopi. E ogni consiglio rischia di essere una via crucis per il sindaco: un’assenza giustificata potranno far vacillare il precario equilibrio del centrodestra. E in vista ci sono appuntamenti importanti, uno su tutti il Bilancio.

