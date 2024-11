«Basta promesse, vogliamo l’acqua» 

Tremila persone ancora senza una rete idrica che porti l’acqua potabile nelle loro case. Sono gli abitanti delle quattordici comunità lungo l’ex Statale 125, che a distanza di quattro mesi dalla manifestazione fuori dalla prefettura, sono tornati a Cagliari per protestare contro quella che ritengono essere la negazione di un diritto primario.

La protesta

Le decine di manifestanti di San Gregorio, San Basilio, Villaggio delle Mimose e altre località, hanno scelto questa volta il palazzo della Regione come sede della protesta. Da oltre 30 anni aspettano interventi che non sono mai arrivati, nel frattempo vanno avanti con invasi e pozzi privati, oggi quasi del tutto prosciugati a causa della siccità.

Le voci

«Dopo la manifestazione di giugno è stato riconosciuto lo stato di emergenza ed è arrivata una misura tampone, la fornitura gratuita di autobotti da parte della Protezione civile», spiega Patrizia Lai, residente al Villaggio delle Mimose e tra i promotori del sit-in in viale Trento. «Soluzione però non sostenibile a lungo termine e non risolutiva, visto che la situazione non è cambiata e gli invasi sono vuoti. Per risolverlo l’acqua potabile deve arrivare nelle nostre case, è impensabile che alle soglie del 2025 tremila persone ne siano ancora prive«.

Gli striscioni

Fischietti assordanti, megafoni, striscioni eloquenti: «Rispettate i nostri diritti, vogliamo con urgenza la rete idrica, senza l’acqua potabile non c’è sicurezza igienico-sanitaria». La protesta è stata pacifica, ma la rabbia e il senso di ingiustizia vissuto dai cittadini sono stati espressi a gran voce. «Vogliamo l’acqua», la frase gridata più volte verso la Regione. «La settimana scorsa i Comuni di Maracalagonis e Sinnai, insieme ai comitati che rappresentano la cittadinanza, sono stati convocati per comunicare che nell’assessorato regionale ai Lavori Pubblici non esiste alcun progetto per la costruzione della rete idrica», continua Lai. «La realizzazione di questo progetto è stata demandata al Comune di Sinnai, che riceverà il finanziamento come comune capofila. Ma conosciamo i tempi biblici di queste operazioni, e siamo qui per ricordare ai politici e all’opinione pubblica che ogni giorno ci viene negato un diritto primario».

Il cartello

Quattro le richieste dei manifestanti: che i lavori abbiano carattere prioritario di urgenza, la data prevista per il loro inizio, le tempistiche e aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento. «Torneremo a protestare finché non vedremo concretizzarsi quello che auspichiamo», spiegano. «L’acqua pura è la prima medicina, io mi sono ammalata e sono finita in pronto soccorso a causa di un batterio presente nell’acqua marrone e maleodorante che esce dai nostri rubinetti», continua Consuelo Pani, un’altra residente del Villaggio delle Mimose. «Ci vivo da quasi 16 anni, e la situazione è sempre più grave».

