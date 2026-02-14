«Basta politica, largo ai giovani» 

Cinquant’anni di politica vissuti tra Comune, Provincia, Comunità montana e sociale. E adesso una scelta definitiva, senza ripensamenti: Luigi Deias non si ricandida. Uno dei volti più noti della vita politica di Gonnosfanadiga si ritira dalle scene, a pochi mesi dalla nuova chiamata alle urne. Deias, gonnese, imprenditore agricolo, ha lavorato prima come operaio nel gruppo Mineraria Silius e poi all’Inps di Cagliari fino al pensionamento quando, su proposta dell’istituto, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per il servizio svolto. Oggi, settantottenne, chiude la sua lunga stagione pubblica e lo fa con un messaggio che suona come un passaggio di testimone: «Penso di aver dato tutto. Di più non posso fare. È giusto lasciare spazio ai giovani».

La carriera

La sua prima elezione risale al 1975, da indipendente nelle liste della Democrazia Cristiana. L’anno successivo, dopo il commissariamento, la conferma. Da lì in avanti, una presenza costante: fino al 1995 è sempre stato in Consiglio comunale a Gonnosfanadiga, in maggioranza, alternando ruoli e responsabilità: consigliere, assessore, vice sindaco. Ma anche consigliere nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Consorzio industriale di Villacidro. Poi il ritorno in Consiglio comunale dal 2001 al 2005 e il salto in Provincia: dal 2005, con l’Udeur, diventa consigliere provinciale. Parallelamente gli incarichi nella Comunità montana e nell’allora Usl. E poi il ritorno iìn Municipio. «La politica, quella fatta per il bene del proprio paese, è sempre stata un mio grande amore: mi è sempre piaciuta e l’ho fatta con passione, impegno e dedizione. Ma adesso, anche vista l’età, mi tiro fuori. lascio spazio ai giovani anche se so che non sarà facile. Quello che mi sento di dire è che ci sono sfide e difficoltà, ma si superano, ci siamo passati tutti e solo così si ottengono grandi soddisfazioni».

La memoria

Da veterano, i ricordi sono tanti: «Uno dei più belli risale a quando mi candidai alle Provinciali, l’Udeur non trovava persone per chiudere la lista. Decisi di mettermi in campo per aiutarli. Non mi aspettavo un consenso così grande da essere eletto ma ciò che mi ha reso felice è stato avere il consenso dei concittadini, il loro supporto e i riconoscimenti questi è ciò che mi ha sempre dato la forza per rimettermi in gioco e spero di aver sempre contraccambiato con il mio impegno in politica e nel sociale». E ancora: «Negli anni Settanta – continua – ero nella segreteria generale di un sindacato e ho firmato a Palazzo Vidoni ben due contratti nazionali del lavoro. Nonostante i tanti impegni, però, non ho mai lasciato la politica. Almeno, finora: è arrivato il momento di farsi da parte».

