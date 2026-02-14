VaiOnline
Gonnosfanadiga.
15 febbraio 2026 alle 00:28

«Basta politica, largo ai giovani» 

Luigi Deias si ritira dopo mezzo secolo tra Comune e Provincia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinquant’anni di politica vissuti tra Comune, Provincia, Comunità montana e sociale. E adesso una scelta definitiva, senza ripensamenti: Luigi Deias non si ricandida. Uno dei volti più noti della vita politica di Gonnosfanadiga si ritira dalle scene, a pochi mesi dalla nuova chiamata alle urne. Deias, gonnese, imprenditore agricolo, ha lavorato prima come operaio nel gruppo Mineraria Silius e poi all’Inps di Cagliari fino al pensionamento quando, su proposta dell’istituto, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per il servizio svolto. Oggi, settantottenne, chiude la sua lunga stagione pubblica e lo fa con un messaggio che suona come un passaggio di testimone: «Penso di aver dato tutto. Di più non posso fare. È giusto lasciare spazio ai giovani».

La carriera

La sua prima elezione risale al 1975, da indipendente nelle liste della Democrazia Cristiana. L’anno successivo, dopo il commissariamento, la conferma. Da lì in avanti, una presenza costante: fino al 1995 è sempre stato in Consiglio comunale a Gonnosfanadiga, in maggioranza, alternando ruoli e responsabilità: consigliere, assessore, vice sindaco. Ma anche consigliere nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Consorzio industriale di Villacidro. Poi il ritorno in Consiglio comunale dal 2001 al 2005 e il salto in Provincia: dal 2005, con l’Udeur, diventa consigliere provinciale. Parallelamente gli incarichi nella Comunità montana e nell’allora Usl. E poi il ritorno iìn Municipio. «La politica, quella fatta per il bene del proprio paese, è sempre stata un mio grande amore: mi è sempre piaciuta e l’ho fatta con passione, impegno e dedizione. Ma adesso, anche vista l’età, mi tiro fuori. lascio spazio ai giovani anche se so che non sarà facile. Quello che mi sento di dire è che ci sono sfide e difficoltà, ma si superano, ci siamo passati tutti e solo così si ottengono grandi soddisfazioni».

La memoria

Da veterano, i ricordi sono tanti: «Uno dei più belli risale a quando mi candidai alle Provinciali, l’Udeur non trovava persone per chiudere la lista. Decisi di mettermi in campo per aiutarli. Non mi aspettavo un consenso così grande da essere eletto ma ciò che mi ha reso felice è stato avere il consenso dei concittadini, il loro supporto e i riconoscimenti questi è ciò che mi ha sempre dato la forza per rimettermi in gioco e spero di aver sempre contraccambiato con il mio impegno in politica e nel sociale». E ancora: «Negli anni Settanta – continua – ero nella segreteria generale di un sindacato e ho firmato a Palazzo Vidoni ben due contratti nazionali del lavoro. Nonostante i tanti impegni, però, non ho mai lasciato la politica. Almeno, finora: è arrivato il momento di farsi da parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 