«Basta polemiche, mettiamoci a lavorare» 

«Credo che il tempo delle polemiche sia finito: ora si deve pensare a far ripartire la Provincia del Sulcis Iglesiente e credo che le energie vadano spese in questa direzione e non su inutili dibattiti sulla scelta delle deleghe e sull’importanza degli incarichi di rappresentanza». Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, oggi anche consigliere provinciale, sino a questo momento ha scelto di non intervenire nel dibattito post elettorale ma ora ha deciso di puntualizzare la sua posizione in modo da sgombrare il campo da equivoci.

Le scelte

In Consiglio comunale non sono mancate le recriminazioni per la mancata nomina del primo cittadino per l’incarico di vicepresidente della Provincia. In tanti si aspettavano che la città capoluogo (con Iglesias) e sede dell’ente intermedio avrebbe dovuto avere questo riconoscimento. Se lo augurava probabilmente anche chi non ha contribuito a far sì che Morittu potesse prendere più voti alle elezioni visto che il dato più eclatante durante lo spoglio è stata l’assenza di importanti voti carboniensi che, è facile capire, hanno preso altre direzioni. Direzioni che si percepiscono anche nella distribuzione degli incarichi. «Credo che il presidente Usai abbia valutato bene ogni scelta perché tutti abbiamo ben chiaro quanto sia delicato il momento che il nostro territorio stia vivendo – aggiunge Morittu – e credo anche, pur sapendo che si tratta di deleghe e non di assessorati, che la scelta dei temi sia stata fatta sulla base delle competenze maturate e dei risultati raggiunti dalle diverse amministrazioni comunali».

Programmazione

Al sindaco di Carbonia, Usai ha dato la delega a Bilancio, programmazione strategica e attrazione di risorse: «Temi sui quali si è concentrato il nostro lavoro in Comune, grazie al quale la città si prepara a gestire importanti fondi in arrivo – sottolinea Morittu – per questo avere avuto il compito di occuparmi, ovviamente in sinergia con il presidente, del coordinamento finanziario e controllo della spesa della Provincia, della pianificazione strategica provinciale e del coordinamento con la programmazione territoriale con i vari programmi quali Fesr, Just transition fund e altri strumenti finanziari, lo reputo un importante riconoscimento alla nostra città. Ribadisco che le polemiche per mancati incarichi di rappresentanza, in questo momento, lasciano il tempo che trovano. Mi auguro che presto siano i risultati a parlare».

