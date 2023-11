Basta pericoli in via Bonaria, tracciato il percorso pedonale 

Da una parte i parcheggi, dall’altra il percorso pedonale. Ha preso il via nei giorni scorsi il riordino di via Bonaria, nel cuore del centro storico. Dopo la sistemazione del nuovo asfalto, gli operai sono impegnati adesso nei lavori di realizzazione della nuova segnaletica e di messa in sicurezza.

Prima di tutto qualche giorno fa è stata messa a livello la cunetta per eliminare quel pericoloso gradino che si era formato dopo la stesura del nuovo bitume. Poi sono stati tracciati i parcheggi bianchi liberi, nel primo tratto da viale Colombo all’incrocio con via Rosas, ed è stata delimitata l’isola pedonale che prima non c’era. Il percorso per chi si sposta a piedi prosegue anche in tutta la via fino a piazza Azuni ma qui il discorso è più complicato. Come hanno sottolineato i residenti infatti, se non saranno risistemati i dissuasori, ovvero i paletti in ferro che c’erano in precedenza, «le auto verranno parcheggiate sul percorso pedonale e chi si sposta a piedi dovrà passare in mezzo alla strada». Sono stati inoltre tracciati anche gli attraversamenti pedonali, le linee di mezzeria e le strisce blu che delimitano i parcheggi a pagamento. In precedenza erano stati messi a livello anche i tombini.

Intanto il rifacimento della segnaletica prosegue anche nelle altre strade che erano state asfaltate in questo terzo lotto di lavori, a cominciare da via Paganini e poi via di seguito tutte le altre. Come sempre all’asfalto seguirà il rifacimento della segnaletica e, dove previsto, la realizzazione di attraversamenti rialzati.

