«Basta passerelle dei leader nazionali» 

Non lesina bastonate ai leader del centrodestra («Vengono qui e non sanno nulla della Sardegna») e attacca Giuseppe Conte e Pier Luigi Bersani («Tornatevene a casa»). È un Renato Soru a tutto campo quello che ieri, nel teatro di San Giuseppe a Nuoro, ha chiuso la sua campagna elettorale per quanto riguarda la Barbagia per la corsa alla presidenza della Regione.

L’incontro

Nella sala piena, Soru non risparmia bordate al centrodestra «per le passerelle delle persone più improbabili – argomenta, riferendosi ai big nazionali arrivati ieri nell'Isola – che non sanno nulla di noi». E poi: «In questa campagna elettorale è chiaro che non stiamo parlando della Sardegna, ma del Governo nazionale che viene qui a fare sfilate e a cercare un referendum su se stesso». Soru ce l'ha anche con Conte: in Sardegna per una «tre giorni in campagna elettorale», l'ex presidente del Consiglio del M5S, «dopo aver fatto di tutto con Salvini, viene a dirci che noi vogliamo fare vincere la destra. Noi oggi siamo l'unica possibilità di vittoria contro la destra». Poi l'affondo contro Bersani, anche lui in tour e ieri a Nuoro al fianco dell'altra candidata alla presidenza, Alessandra Todde: «Tornatene a casa Bersani, non ci fai nulla», ha tuonato. «Tornatevene tutti a casa lasciateci in pace, è il nostro presidente, il nostro governatore che dobbiamo eleggere. Non dovete imporlo con le vostre prepotenze».

Programma

Ma Soru non ha dimenticato nemmeno di parlare del programma: «Non possiamo vivere solo di turismo e pane carasau», ha detto. Ha parlato di transizione verde e di agricoltura verde «contro l'assalto al vento e al sole dell'Isola, grazie a un decreto - ha accusato - fatto dal Governo con la complicità del presidente della Regione». Per Soru il vento e il sole «devono garantire un reddito aggiuntivo per chi lavora in campagna, portare vantaggi alle bollette dei cittadini e delle aziende». Del resto, «gli arabi hanno investito, non regalato, le loro risorse, e sono diventati i più ricchi del mondo». Poi uno sguardo alla Sanità: «Non è vero che non ci sono i medici, stanno scappando mentre chi governava era occupato a mandare a dirigere chi non aveva titoli». Occhio pure alla scuola: «Tagliano i dirigenti, abbandonando i bambini per risparmiare su uno stipendio: serve immediatamente una legge».

Confronto movimentato

La giornata del leader della Coalizione sarda, prima della partenza per Nuoro, ha avuto anche un momento di tensione. Durante la registrazione del confronto tra i candidati alle elezioni su TgR Sardegna, c’è stato uno scontro verbale tra Renato Soru e uno dei giornalisti presenti, tanto che per qualche minuto è stata sospesa.

Chiusura

Questo mentre la campagna elettorale volge alla conclusione. E gli impegni del leader della Coalizione sarda sono focalizzati su Sassari e Cagliari. Oggi alle 18 al Teatro Verdi, Soru saluta i supporter sassaresi. Alle 18, domani al Teatro Massimo di Cagliari, calerà il sipario prima del silenzio.

