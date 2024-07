«Basta parole, occupiamo il ponte» 

Quelle di domani e venerdì potrebbero essere giornate di disagi per gli automobilisti che dovranno attraversare il ponte di Marceddì. Il viadotto infatti sarà occupato dai soci del Consorzio pesca. In segno di solidarietà, sarà presente il numero uno del Consorzio di Cabras, Giuliano Cossu, insieme ad alcuni politici e il presidente del compendio ittico di Is Benas, Raffaele Manca insieme a chi opera nello stagno di San Vero.

Il blocco

Canali da ripulire e stagni in sofferenza, morìe (alcune già avvenute): è una situazione che preoccupa chi di pesca vive, quella vissuta dalle lagune dell’Oristanese. Il ponte di Marceddì sarà occupato nei due giorni dalle 7 alle 22. Intanto proprio domani alle 11.30, sempre a Marceddì, è previsto l’arrivo della commissione regionale Attività produttive.

I partecipanti

A rendere pubblico il malcontento saranno anche gli striscioni appesi al ponte che collega la piccola borgata marina di Terralba con la Costa Verde. «Saremo circa 150 persone - conferma Antonio Loi - chiediamo alla politica atti concreti. Abbiamo invitato anche i consiglieri regionali del territorio: difendiamo le nostre famiglie, non viviamo più nella speranza della politica, è la politica che vive dai contributi dei cittadini e chiediamo risposte».

La crisi

Intanto la situazione della laguna è in crisi. «Qui va tutto in fermentazione - spiega Loi - ci sono due grossi problemi: uno è relativo alla pulizia del canale, l’altro alla chiusura delle 12 bocche di rifornimento della laguna. Il rischio è che tutto diventi una palude. Non è giusto non poter produrre del pesce nei nostri stagni e vedere il pescato arrivare dall’estero».

Solidarietà da Cabras

«Sarò presente in segno di solidarietà con Antonio Loi, combattiamo le stesse battaglie in ambito regionale, come quella per la situazione dei cormorani o per il risanamento - commenta Giuliano Cossu, presidente della peschiera Mare Pontis - con me ci saranno alcuni consiglieri del consorzio».

Vicinanza da Is Benas

Saranno presenti quasi tutti i pescatori del compendio ittico di Is Benas. «Dagli incontri in Regione è emersa sempre una ampia disponibilità, sia da parte degli assessori che degli uffici competenti - commenta il presidente, Raffaele Manca - ma abbiamo bisogno anche di fatti concreti. Siamo custodi di patrimoni pubblici inestimabili e una moria è da scongiurare ovunque».

