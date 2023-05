«Basta parchi eolici: pronti ad azioni legali  e proteste popolari» 

Il dissenso «Oltre a deturpare il nostro paesaggio, è la questione che ciò venga imposto che non è corretta. Abbiamo altri modi di intendere le energie rinnovabili qua a Villanovaforru, non con una sorta di conquista dei nostri territori», commentano Silvio Farris e Gianfranco Cilloco, agricoltori del paese. «I miei terreni – aggiunge Cilloco – ricadono in numerose particelle destinate alle eventuali pale e alle opere accessorie. Le particelle sono pezzi di terreno che possono avere valore affettivo, alcune cose non si possono vendere, sono cresciuto là e appartenevano ai miei avi. Non le venderò mai». I cittadini di Villanovaforru non vogliono sentire parlare del possibile esproprio di terreni. «Avrei una pala eolica a 300 metri da casa, l’altra a 600», afferma Philippe Soffray, francese residente a Villanovaforru. «Oltre all’impatto visivo – aggiunge – bisogna fare anche i conti con il rumore». Marco Pisanu, presidente dell’Unione Marmilla, ha ribadito ancora una volta la contrarierà ai parchi eolici. «Rifiutiamo categoricamente questo ennesimo assalto al nostro territorio – commenta - sarebbe disastroso per le nostre comunità. Noi crediamo in uno sviluppo basato sul nostro inestimabile patrimonio culturale e non permetteremo che venga devastato per favorire i profitti delle multinazionali. Siamo disposti ad azioni eclatanti per contrastare questa imposizione dall’alto».

L'incontro si è concentrato sulle preoccupazioni riguardanti l’imposizione dei parchi eolici e l'impatto ambientale e sociale che hanno su un territorio che punta la sua economia sulle sue bellezze. Villanovaforru sarà interessata dall'installazione di quattro pale alte fino a 220 metri, senza che la comunità riceva alcuna compensazione per i disagi subiti. Il primo parco sarà di 55,8 megawatt e coinvolgerà i comuni di Lunamatrona, Sanluri, Sardara e Villanovaforru. È previsto lesproprio di 250 parti di terreno e l'utilizzo di aree per le opere di connessione alla rete. Un secondo parco, di 42 MW e composto da sette aerogeneratori, verrà realizzato nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei.

«Pronti a tutto. Pronti a proteste popolari e azioni legali per fermare questo scempio. Tutte le comunità minacciate dai parchi eolici devono essere unite in questa battaglia». Maurizio Onnis, sindaco di Villanoforru, è infuriato. Durante l’assemblea popolare convocata nel piccolo centro della Marmilla ha inviatato tutti alla mobilitazione. «Dobbiamo tutelare i nostri interessi», sottolinea nell’incontro che ha visto la partecipazione di sindaci, associazioni ambientaliste e rappresentanti del mondo produttivo. «Questa è l'occasione per vedere di che pasta è fatta la gente di Villanovaforru», ha aggiunto.

L’assemblea

Il dissenso

Gli ambientalisti

«Siamo contrari a questa speculazione del territorio perché non ci sono ritorni, non viene lasciata nessuna traccia di energia» dice Gianfranco Damiani di Italia Nostra. Concetti condivisi anche dal del Comitato Consumatori Sardegna: «Dobbiamo produrre e consumare in loco, non con queste opere speculative». Donatella Gallistru di Riprendiamoci la Sardegna, ha solidarizzato con le popolazioni dei paesi interessati dai nuovi parchi eolici. «Anche noi – ha commentato – siamo pronti a combattere per la difesa dei nostri territori da questo assalto degli impianti eolici».

