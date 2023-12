«Basta offese social e stereotipi sulla disabilità» 

Roma. Nella Giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa sentire la sua voce e richiama a non offendere sui social, usando espressioni che feriscono, i disabili - in Italia sono circa tre milioni - e le loro famiglie e ricorda quanto ancora ci sia da fare per arrivare a una vera inclusione.

«La superficialità con cui - ha detto Mattarella - si utilizzano sui social media espressioni che offendono la sofferenza di tante persone e famiglie, che si ritrovano sempre più da sole a dover combattere il fenomeno dell'esclusione sociale, è inaccettabile». Perciò è necessario - ha aggiunto il capo dello Stato - «cambiare la prospettiva con cui si guarda alla disabilità, superando pregiudizi e stereotipi di cui molti sono ancora vittime. Si tratta di persone sulle cui potenzialità dobbiamo investire perché le loro abilità creatività e forza di volontà sono una risorsa per tutti. Chiedono di poter vivere in modo indipendente, con dignità ed esercitando i propri diritti».

A tal proposito, la premier Giorgia Meloni ha reso noto che il Governo «sta portando avanti una riforma che cambia l'approccio alla disabilità. L'obiettivo è superare l'attuale frammentazione ed erogazione delle singole prestazioni per costruire un percorso coordinato e sinergico di accompagnamento della persona alla vita adulta».

