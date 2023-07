«Basta morti sulla Statale 130» 

La canicola non ha fermato il sit-in organizzato dal Comitato per la sicurezza della 130, proprio davanti all’incrocio tra Decimomannu e San Sperate, uno dei più pericolosi sulla strada che collega Cagliari al Sulcis.

L’obiettivo di questo partecipato incontro, più di cento persone hanno manifestato, era quello di sollecitare l’inizio dei lavori per l’eliminazione degli incroci a raso nel tratto che va da Decimomannu a Elmas, dal chilometro 3,1 a 15,6. I manifestanti si sono rivolti direttamente al presidente della Regione Christian Solinas che, dal commissariamento di dieci grandi opere previste in Sardegna, tra le quali proprio la messa in sicurezza della 130, ha in capo tutte le responsabilità legate ai lavori. Quando il governo ha concesso il commissariamento dell’opera alla Regione, a settembre del 2021, Anas stava per cominciare i lavori che quindi sono stati bloccati. Nel corso di questi due anni però si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali o con feriti gravi.

Le voci

«Dicono che manca la via, valutazione di impatto ambientale, ebbene – afferma Ottavio Schirru, referente del comitato – non restiamo zitti ad aspettare: che si faccia pressione sul Governo perché quest'ultimo ostacolo sia superato». La preoccupazione del comitato è condivisa dai sindaci dei Comuni che si affacciano sulla Statale 130, che ieri erano presenti. «Chiediamo una maggiore sensibilità al presidente Solinas per la sicurezza prima di tutto, ma anche per le implicazioni di tipo economico, gli imprenditori faticano a investire in un paese tagliato in due», dichiara Monica Cadeddu, sindaca di Decimomannu. «Decimoputzu ha pagato un tributo pesante in termini di vittime di incidenti in questo tratto di strada – aggiunge il consigliere comunale Maurizio Ena – sappiamo che i soldi ci sono, si faccia presto». Precisa Alessandra Nurchi, assessora ai Lavori pubblici: «Il Comune di Elmas ha chiesto delle variazioni al progetto, che così com’è limitano l’accessibilità al paese. Ma i lavori dureranno qualche anno, avendo accettato la proposta di far partire il cantiere da Decimomannu anziché da Elmas, c'è tutto il tempo, per studiare le variazioni al progetto senza che questo debba giustificare altri ritardi».

«Ci siamo occupati di questo problema anche con la mia precedente amministrazione – ricorda Mario Puddu, sindaco di Assemini – farò il possibile per sollecitare l’inizio dei lavori con tutti gli enti preposti». La protesta di ieri non ha colore politico, erano presenti infatti rappresentanti anche delle opposizioni delle amministrazioni comunali come Niside Muscas di Assemini: «Siamo tutti qui perché il problema ci sta a cuore, condividiamo l’urgenza di intervenire». Spiega Paolo Truzzu, presente in qualità di sindaco della Città metropolitana: «I sindaci non hanno competenza in merito, io sono qui per manifestare solidarietà al comitato e ai colleghi sindaci, per quanto in mio potere solleciterò con chi di dovere l’apertura del cantiere».

«Il nostro incubo»

Esasperati i cittadini, specie quelli residenti oltre la strada, testimoni dei continui incidenti: «Sono nato qui – racconta Alessio Loi –, sono 35 anni che vivo l'incubo di dover attraversare la strada in auto, perché a piedi è impossibile. Mia madre, per esempio, non guida e se nessuno la accompagna, non può spostarsi», racconta. «Attraverso l’incrocio ogni giorno – dice Davide Cuccu titolare di una marmeria – vivo da un lato della 130 e lavoro dall’altro, è assolutamente necessario un attraversamento sicuro». E ancora: «Aspettiamo di poter andare sulla pista ciclabile oltre la strada abbiamo la pista ciclabile ma non possiamo usarla», protesta il piccolo Gabriel Pingioi che con suo padre Efisio è venuto alla manifestazione in sella alla bici. «Attraversavo la strada con quattro bambini piccoli perché non avevo scelta – spiega Annalicia Bratzu – un’ansia tremenda, oltre il danno anche la beffa, se attraversiamo a piedi qui, siamo multabili».

La promessa

La risposta della Regione è affidata alle parole di Quirico Sanna, capo di gabinetto del presidente Christian Solinas: «L’impegno per risolvere questa annosa situazione, che ha segnato tanti lutti, è totale, prova ne sia che il commissario ha insistito con il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini per avere tutti i fondi ed effettuare i lavori tramite Anas. Il cantiere dovrebbe aprire al più presto, noi ci aspettavamo che l’inizio dei lavori avvenisse a luglio. Il presidente Solinas sta facendo tutto ciò che la legge gli consente».

