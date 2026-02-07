VaiOnline
Associazione Pascali
08 febbraio 2026 alle 00:12

«Basta morti» Sit-in contro il regime iraniano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Circa 150 persone hanno preso parte ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi, al sit in di solidarietà verso il popolo iraniano, contro il regime della Repubblica islamica. L’evento, organizzato dall'Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale, in collaborazione con Amnesty International Cagliari, ha visto la partecipazione anche di alcuni esponenti della Giunta Zedda e della sua maggioranza, tra cui l’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu e il consigliere Luciano Congiu.

Hanno aderito, tra gli altri, anche il Pd di Cagliari, Il Manifesto Sardo, i Giovani federalisti europei e il Movimento federalista europeo.

Tanti i cartelli di solidarietà al popolo iraniano («Stop esecuzioni», «Siamo la voce di chi non può parlare», solo per citarne alcuni) e tante anche le fotografie di alcuni dei manifestanti uccisi dalla polizia del regime. Che si stima siano 30.000, secondo le organizzazioni per i diritti umani. (st. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 