«Basta morti» Sit-in contro il regime iraniano 

Circa 150 persone hanno preso parte ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi, al sit in di solidarietà verso il popolo iraniano, contro il regime della Repubblica islamica. L’evento, organizzato dall'Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale, in collaborazione con Amnesty International Cagliari, ha visto la partecipazione anche di alcuni esponenti della Giunta Zedda e della sua maggioranza, tra cui l’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu e il consigliere Luciano Congiu.

Hanno aderito, tra gli altri, anche il Pd di Cagliari, Il Manifesto Sardo, i Giovani federalisti europei e il Movimento federalista europeo.

Tanti i cartelli di solidarietà al popolo iraniano («Stop esecuzioni», «Siamo la voce di chi non può parlare», solo per citarne alcuni) e tante anche le fotografie di alcuni dei manifestanti uccisi dalla polizia del regime. Che si stima siano 30.000, secondo le organizzazioni per i diritti umani. (st. lap.)

