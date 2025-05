«Basta morti bianche e sfruttamento, via le leggi ingiuste» 

«Cancelliamo le leggi balorde». A lanciare l’appello è Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, dai due palchi calcati ieri, tra Olbia e Sassari, per spronare al voto gli elettori sui quesiti del referendum in programma l’8 e il 9 giugno.

L’appello

«Cinque sì per i diritti – ripete tra il centro storico del capoluogo gallurese e piazza Tola nella città turritana –. Vincere significherà indicare un modello di fare impresa fondato sulla giustizia sociale e non più sullo sfruttamento». Abrogando leggi viste come il fumo negli occhi, vedi il Jobs Act del governo Renzi datato 2014, e le cui conseguenze vengono illustrate a Sassari da alcuni lavoratori che, microfono alla mano, esibiscono come uno stigma la propria condizione: “precari”.

Gallura

«Basta morire sul lavoro, basta precarietà e licenziamenti ingiusti. Vogliamo unire il lavoro al diritto alla cittadinanza». Il segretario generale Cgil lo ha ripetuto nel capoluogo gallurese dove ha incontrato la cittadinanza davanti al palazzo comunale per poi raggiungere il sindaco Settimo Nizzi. «Se raggiungiamo il quorum, che è il nostro obiettivo, il giorno dopo possiamo cancellare leggi balorde e riaffermare una dignità. Noi stiamo chiedendo di cancellare leggi sbagliate che sono state fatte sia da governi di destra che da quelli di sinistra, perché pensiamo che in questi 25 anni l'idea che lasciare fare al mercato avrebbe risolto i problemi ci ha invece portato alla valutazione che oggi stiamo peggio». Un invito ad andare a votare, «non importa se per il sì o per il no», è stato fatto anche dal primo cittadino di Olbia.

L’attacco

«Possiamo impedire – sostiene Landini da Sassari, riferendosi ai primi quesiti – che le persone possano essere ingiustamente licenziate, e possiamo fare in modo che si metta al centro il diritto di vivere con salari adeguati». Il segretario nazionale si scalda, nel dibattito in piazza Tola, affiancato dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e dalla docente ordinaria di Diritto comparato Carla Bassu. Incita tutti a «una rivolta democratica», indignandosi per la mancanza di garanzie dovute a chi si infortuna sul luogo di lavoro che, talvolta, si trasforma in una trappola mortale. «I cittadini stavolta possono essere parlamentari – chiarisce –. E visto che il parlamento le leggi balorde non le cancella, siamo noi che ci sostituiamo». Il quorum da superare, quel 50 per cento più uno, appare però come la vera montagna da scalare. «C’è almeno un terzo degli elettori – ammette – che non sa dell’esistenza del referendum. Ma negli ultimi giorni, girando come una trottola per il Paese, ho visto molta più consapevolezza».

L’ex leader della Fiom si smarca poi dall’adesione a una forza politica precisa e martella sugli errori fatti negli ultimi 25 anni. Tra le ragioni della crisi anche, appunto, la progressiva perdita di diritti dei lavoratori. «Ricordiamoci che di astensionismo ce n’era ben poco quando invece le tutele c’erano». Una delle stoccate finali è riservata all’esecutivo Meloni: «C’è un disegno dietro queste liberalizzazioni. E il decreto sicurezza porterà a impedire gli scioperi». La conclusione è un esortare alla militanza. «È ora di dire basta», grida alla piazza dove in tanti sono pensionati. E ricordano quando il lavoro non era una chimera ma un’occasione da cogliere con più o meno facilità

