«Basta miasmi dalla raffineria: io non respiro» 

«Negli ultimi giorni l’odore dell’aria è stato insopportabile: non è possibile vivere costantemente con i miasmi provenienti dalla raffineria della Saras». Giampaolo Masu, 66 anni, sottufficiale dei carabinieri in congedo, punta il dito sulla puzza di idrocarburi proveniente dallo stabilimento industriale. Le emissioni, aggiunge, causano problemi alla sua salute già precaria: «Sono invalido al cento per cento, e da tre anni convivo con un enfisema polmonare: vivo attaccato a una bombola di ossigeno, e quando la puzza si fa insopportabile rischio la vita». Masu ha incontrato in Comune il sindaco Angelo Dessì: «Gli ho parlato della mia situazione. Per il bene di tutti i cittadini è bene che si faccia chiarezza su questi continui miasmi: ho chiesto di poter accedere a una serie di documenti per conoscere la qualità dell’aria e fare luce su quanto sta accadendo. Non punto il dito contro nessuno, ma se i cittadini sono costretti spesso a chiudere le finestre qualcosa non sta funzionando». (i. m.)

