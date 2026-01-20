«Basta litigi tra amministratori» 

«È ora di gettare le armi della parola che ferisce e dell’indifferenza che divide». Il parroco di Arbus, Daniele Porcu, ha rivolto il suo messaggio soprattutto alla politica locale, in un periodo in cui tra gli «eletti» ad amministrare la cittadina del Linas la divisione è ormai netta. E il sacerdote ha colto un’occasione particolare, quella dei festeggiamenti in onore del santo patrono, San Sebastiano (ieri le celebrazioni sono state annullate per il maltempo), per l’appello dall’altare «all’unità, che per i cristiani coincide col Regno di Dio, per dare concretamente un volto nuovo per il paese».

La predica

Il messaggio del sacerdote era atteso dalla comunità da ottobre, quando il gruppo di maggioranza si spaccò, nel frattempo il clima si è fatto più cupo a causa dell’ondata di furti, scippi e azioni vandaliche fino al pestaggio di un giovane. Don Porcu ha organizzato una rassegna corale alla quale hanno preso parte Città Dolianova, Res Nova Terralba e San Sebastiano Arbus per pronunciare dal pulpito la sua predica. «Siamo qui a cantare e a far risuonare le mura di questa chiesa per ricordare che l’amore, quello vero, presuppone coraggio e non è mai fuori moda. San Francesco dice che “ogni uomo porta in cuore un sogno”, il mio è che cessino le divisioni. Quando una comunità smette di servire, lentamente si spegne. Quando invece c’è chi fa il primo passo, altri trovano il coraggio di seguirlo. San Sebastiano l’ha fatto, Arbus è chiamata a farlo, partendo dai nostri amministratori».

Le reazioni

A parole, tutti d’accordo, nei fatti ciascuno difende il suo operato. Il sindaco, Paolo Salis, dice: «Tutte le amministrazioni, a livello politico, civile, militare e religioso devono dare il buon esempio. In Comune ci sono tutti i giorni, non ho mai chiuso la porta a chi è venuto a bussare. Sempre pronto al dialogo». Alessandro Pani, capogruppo di “Arbus protagonista” nato dalla scissione della maggioranza, ribadisce: «L’obiettivo è costruire, non distruggere. Superare l’individualismo per dimostrare che il paese ha bisogno di “noi” per essere comunità. Collegialità, condivisione, dialogo e ascolto sono le nostre direttrici, fuori e dentro il Municipio». E il collega, il vice sindaco Simone Murtas, aggiunge: «Rispetto le parole di don Daniele. Il mio impegno nasce proprio dall’idea di servizio: lavorare per Arbus con serietà, ascolto e rispetto delle istituzioni. Col nuovo gruppo l’azione amministrativa è rilanciata, lo dimostrano le delibere per opere pubbliche approvate negli ultimi mesi».

La polemica

Il consigliere di minoranza Agostino Pilia va al centro: «Il paese paga le conseguenze di una maggioranza litigiosa. Evitano d’incontrasi, le ultime riunioni di Giunta sono state fatte in video-conferenza e avrebbero voluto la stessa modalità per il Consiglio comunale, ci siamo opposti». Il capogruppo, Michele Schirru: «La maggioranza da mesi litiga. Noi dal primo giorno abbiamo ricevuto dal sindaco porte in faccia. Giusto predicare unità, doveroso praticarla insieme, parrocchie e associazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA