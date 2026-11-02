«Basta liti, serve responsabilità» 

Consiglieri di maggioranza che accusano assessori di non condividere l’operato col Consiglio. Assessori che accusano il lavoro delle Commissioni che svuoterebbe delle deleghe l’esecutivo. Segretari di partito che si danno «dei bulli» a colpi di comunicati. Messaggini che dalla chat di maggioranza diventano interrogazioni dell’opposizione. Assessori che si dimettono e non vengono sostituiti. È l’autunno rovente della maggioranza guidata da Emiliano Fenu. Il sindaco, dopo lo scontro tra il segretario cittadino del Pd, Giovanni Mossa, e quella di Uniti, Cristina Carrus, richiama la sua coalizione a concentrasi «sui reali problemi della città e avere più serietà, lealtà e rispetto reciproco». Dice: «Alla coalizione chiedo responsabilità e collaborazione».

Il monito

«Siamo consapevoli delle difficoltà e dei tempi necessari, ma il lavoro non si ferma. Il nostro impegno è affrontare le questioni aperte e rendere conto ai cittadini, con trasparenza, ciò che è stato realizzato e quello che resta da fare», dice Fenu. Sottolinea come «le differenze tra le forze politiche fanno parte della vita di una coalizione». Aggiunge: «Il rispetto delle persone e dei ruoli riguarda tutti. Vale per chi amministra il Comune, per chi siede in Consiglio, per chi rappresenta le forze politiche e per chi esercita responsabilità in altre istituzioni. Ciascuno è chiamato a riconoscere il ruolo e le competenze degli altri, con la misura e l’attenzione alle parole che ogni incarico pubblico richiede. La credibilità delle istituzioni passa anche attraverso il modo in cui chi le rappresenta si confronta».

Da qui la richiesta di responsabilità a tutta la maggioranza. Prosegue: «Ai cittadini dobbiamo rispondere su servizi, strade, impianti sportivi, opportunità per i giovani, sostegno a famiglie e imprese. Sono le priorità sulle quali concentrare le nostre energie». Ancora: «Le questioni politiche vanno affrontate e risolte nelle sedi del confronto tra le forze della maggioranza». Sul fronte amministrativo ricorda i risultati: copertura del disavanzo, riduzione della Tari, apertura del centro intermodale, regolamenti su commercio e persone fragili. Non dimentica le opere da concludere: gli stadi Frogheri e Podda, la piscina, l’anfiteatro, gli impianti ex Artiglieria e il padiglione destinato all’Ingv. Centrali «il dossier Pratosardo e la questione Poste».

Opposizione

Su Pratosardo, ma non solo, SiAmo Nuoro attacca: «La politica cittadina ha smarrito il compito di occuparsi del futuro di Nuoro. Lo spettacolo è imbarazzante. Pd e Uniti si scambiano accuse pubbliche. La questione Pratosardo è sospesa tra il Cip e Comune. Le promesse sugli impianti sportivi non si contano più, come sull’anfiteatro. Il tema parcheggi è stato affrontato senza proposte della maggioranza. Sull’università, Olbia intercetta milioni di euro, Nuoro è ferma a una proposta di legge. Nessuna programmazione culturale: gravissimo alla luce della candidatura a capitale italiana del libro, opportunità persa nel centenario del Nobel alla Deledda e con lo scrittore Marcello Fois vincitore del premio Campiello. Per non parlare della mancanza di politiche a sostegno delle imprese».

Dicono i consiglieri Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni: «Dovrebbero occuparsi dei problemi, ma non lo fanno».

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