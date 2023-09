«Basta liti politiche, la città sta morendo» 

C’è chi è disposto a dare una seconda opportunità «purché si cambi registro» e chi invece ha già messo i remi in barca davanti ad una «girandola politica senza precedenti». I rappresentanti delle forze vive della città, quelle che il sindaco Massimiliano Sanna aveva convocato a Palazzo degli Scolopi a inizio luglio per sancire un nuovo “patto per Oristano”, si dividono tra speranzosi e rassegnati.

Un’altra chance

Della prima categoria fa parte Alessandro Perdisci, segretario territoriale della Cisl. «Credo sia giusto dare all’esecutivo il beneficio del dubbio ma solo per il tempo necessario a dimostrare di voler davvero cambiare passo - afferma - Se la Giunta ha realmente intenzione di mettersi a lavorare seriamente, mettendo da parte ogni distrazione dovuta alle beghe politiche, ben venga la riconferma». I ritardi accumulati non lasciano spazio ad ulteriori tentennamenti per il sindacalista. «La città è allo sbando, disorganizzata - sentenzia - Servono interventi profondi per restituire un minimo di decoro». È un “sì” con riserva anche quello di Giorgio Vargiu, presidente regionale Adiconsum. «L’auspicio è che si smetta di litigare sui personalismi che dal giorno dopo le elezioni frenano l’attività amministrativa e che il sindaco possa contare su una maggioranza solida per lavorare sull’ordinario e lo straordinario».

La bocciatura

Una bocciatura sonora alla ricomposta Giunta Sanna arriva da Cittadinanzattiva. «Siamo esterrefatti - dichiara la coordinatrice territoriale Maria Grazia Fichicelli - la situazione politica nel centrodestra ricorda il gioco delle sedie, quello in cui i partecipanti girano intorno ad una fila di seggiole e l’ultimo a sedersi rimane fuori». Il giudizio sull’esecutivo-bis è impietoso. «A questo punto il commissariamento sarebbe stato il male minore - afferma - c’è un attaccamento alla poltrona fuori dal normale. La cosa che più meraviglia è la rassegnazione con cui i cittadini oristanesi assistono al degrado più assoluto nel quale la città è sprofondata».

Le fa eco Francesco Orrù, alla guida della Confesercenti oristanese. «È uno schifo - dichiara senza mezzi termini - la città è bloccata da mesi e ora gli stessi assessori vengono riconfermati. Ma con quale coraggio? Non c’è una visione strategica né programmazione. Sarebbe stato meglio affidarsi al commissario prefettizio e tornare alle urne piuttosto che riaffidare la città a persone che hanno dimostrato di non avere alcuna capacità politica».