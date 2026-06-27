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Tortolì.
28 giugno 2026 alle 00:07

«Basta liti, il Pd sarà aperto a tutti» 

Francesco Mascia eletto segretario dopo la bufera giudiziaria del 2025 

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Come passaggio di consegne un abbraccio caloroso. «Come se fossi un fratello maggiore». Così Ivan Puddu ha salutato Francesco Mascia, eletto ieri mattina alla guida del Pd Ogliastra. Tra i due diciotto anni di differenza. Il neo segretario Dem fa subito una premessa: «Lavoriamo per la massima unità del partito». Dichiara di aver voglia di lavorare e prendere di petto le vertenze più calde per migliorare il territorio: «La priorità è la lotta allo spopolamento», afferma Mascia, 30 anni, istruttore amministrativo al Comune di Cagliari e barracello per hobby. Al teatro San Francesco, il 73 per cento degli iscritti al Pd (623 tessere totali) ha scelto anche la nuova presidente dem: è Cristiana Campetella, assessore a Seui e consigliere provinciale.

Porte spalancate

«Dallo spopolamento derivano tutte le altre emergenze. Carenza nei trasporti, indebolimento del tessuto sociale nella comunità ogliastrina e chiusura di scuole». Mascia illustrerà i suoi progetti negli incontri con le centinaia di iscritti che hanno sostenuto la mozione per la sua elezione. «L’obiettivo - dice - è spalancare le porte del partito, in modo tale che chiunque voglia esprimere pareri e contribuire alla crescita possa farlo».

La guerra intestina ha portato alla decadenza di Puddu. Così ha deciso il giudice del Tribunale di Lanusei. «Dopo anni non facili – dice Puddu – oggi il Pd ha trovato finalmente l’unità. Francesco sono sicuro potrà rappresentare la nostra provincia dentro il Partito a tutti i livelli, tenendo ben salde le rivendicazioni ancora irrisolte».

I commenti

Carlo Lai, sindaco di Jerzu, è categorico: «Si archivino beghe e divisioni e per sempre i tribunali, che mai avrebbero dovuto occuparsi della vicenda, e si torni a fare politica». Al voto anche Lodovico Piras, sindaco di Girasole: «Il Pd ha tutte le potenzialità per affrontare i temi che riguardano le nostre comunità e farlo con un segretario giovane è qualcosa di più importante». L’elezione di Mascia è stata salutata con favore anche dagli alleati: «Fa bene sia al Pd che a tutto il Campo Largo. Avremo modo di preparare insieme le prossime sfide elettorali», dice Gianluca Congiu, coordinatore del M5S in Ogliastra.

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