«Basta limiti, in pista anche over 65»  

I toni concilianti hanno lasciato spazio alle polemiche roventi. Tra Cavalieri e Comitato Sartiglia ormai è scontro aperto sul limite dei 65 anni di età per la partecipazione alla giostra. In particolare sull’applicazione della norma che rischia, secondo l’associazione, di fare figli e figliastri visto che si è dato il via libera a un componente della pariglia del capocorsa di San Giovanni ma non a un altro veterano della manifestazione. «Chiediamo che il nostro socio Enrico Fiori partecipi alla Sartiglia in deroga al regolamento, così come deciso e imposto dal Comitato e dai Gremi per Pietro Putzulu». Pochi giri di parole e un’ulteriore richiesta: «La nostra assemblea generale dei soci chiede che venga rimosso dal regolamento il limite dell’età massima di 65 anni per la partecipazione alla giostra».

Il caso

Che sarebbe stata una Sartiglia segnata dalle polemiche era apparso chiaro già lo scorso 7 dicembre quando, quasi in contemporanea, i gremi di San Giovanni e San Giuseppe hanno ufficializzato i nomi dei rispettivi Componidori. Gabriele Pinna, oberaiu dei Contadini, ha scelto di affidare il cilindro a Diego Pinna che in pariglia è accompagnato da Pietro Putzulu, del 1958. Un over 65, proprio come Enrico Fiori, oltre 50 edizioni alle spalle e ancora tanta voglia di dire la sua in via Duomo e via Mazzini. In base al regolamento stilato dal Comitato, anagraficamente non avrebbe più le carte in regola per partecipare. A differenza di Putzulu perché, secondo quanto riferito dal presidente dell’organismo Angelo Bresciani, la pariglia del capocorsa viene scelta dal Gremio in completa autonomia, seppure nel rispetto degli adempimenti previsti. Proprio sugli “adempimenti” si è arenata la discussione. Ora, però, l’associazione chiede chiarezza. «L’incapacità di dare una delucidazione e il continuo mancato rispetto di un regolamento, da loro scritto ma a questo punto probabilmente frainteso, in questo momento così delicato in prossimità della manifestazione, vede costretta l’assemblea a chiedere che il nostro socio Enrico Fiori partecipi alla Sartiglia». Un ultimatum che arriva a poche settimane dalle selezioni che, dopo qualche anno, torneranno a stabilire l’ordine dei terzetti. «Con la speranza che si possa arrivare a una conclusione di questa imbarazzante vicenda, nonostante le numerose riunioni (a quanto pare infruttuose) dei giorni passati a cui non siamo stati invitati» conclude l’associazione.

