«Basta leader solitari Mezza Italia non vota, occupiamoci di loro» 

Da cattolico, Ernesto Maria Ruffini senz’altro crede nella Provvidenza: ma non negli uomini della provvidenza , e non aspira a esserlo. Da quando ha lasciato l’Agenzia delle Entrate si parla di un suo impegno politico: due settimane fa a Milano, quando con Prodi e Delrio ha battezzato Comunità democratica (per ora un’aggregazione di cattolici democratici, forse in futuro un partito), il suo intervento è stato decisamente il più atteso. C’è già chi lo immagina alla guida del centrosinistra, magari candidato premier: lui però ancora si ritrae, anche perché chi predica contro il leaderismo esasperato non può ripercorrere lo stesso schema.

Alla vigilia del suo arrivo a Cagliari (domani alle 10 all’hotel Regina Margherita, per un’iniziativa del Centro studi Aldo Moro), Ruffini viola comunque la riservatezza autoimposta e accetta di parlare di politica, ma dribblando seccamente ogni domanda su alleanze, collocazioni, Campi più o meno larghi, programmi: per adesso lascia che a svelare il suo pensiero sia il suo libro, “Uguali per Costituzione”, che presenterà domani. «L’idea – spiega – nasce da un aneddoto che risale ai miei 18 anni. I miei genitori mi regalarono gli otto volumi dei dibattiti dell’Assemblea costituente: “Così, adesso che puoi votare, capirai quanti sacrifici è costato il tuo diritto di voto”, mi dissero».

Regalo piuttosto insolito.

«Lì per lì non feci salti di gioia, come si può immaginare. Migliaia di pagine da leggere, non proprio il tipo di sorpresa che un diciottenne si aspetta. È stato un regalo “a lento rilascio”. Quando ero all’università, ho iniziato a riscoprire quei volumi e imparato ad apprezzarne il valore. Ma ci sono voluti diversi anni perché quella lettura diventasse l’idea di un libro».

Quale valore ha oggi il concetto di uguaglianza nel dibattito pubblico?

«Se pensiamo all’Italia del dopoguerra moltissimo è stato fatto, ma molto resta ancora da fare per mantenere il principio di uguaglianza come biglietto da visita del nostro Paese. È questo, infatti, il modo in cui la Repubblica italiana ha scelto di presentarsi al mondo e alle generazioni future: un Paese di uguali. Ma l’uguaglianza non può essere declinata solo a parole, né restare solo scritta sulla carta. Per entrare davvero nella vita di tutti i giorni serve l’impegno costante di ognuno. Le leggi da sole non bastano».

Lei scrive che l’uguaglianza è il diritto di ognuno di essere diverso. Cosa significa?

«Quel principio è stato scritto in una stagione sicuramente irripetibile, ma che rimane ancora oggi un esempio. I Costituenti erano consapevoli di non potersi considerare autosufficienti e di dover rispettare il pluralismo e la diversità. E malgrado le forti divisioni politiche, tutti collaborarono per definire la cornice di principi della neonata Repubblica. Insomma, prima ancora di scrivere il principio di uguaglianza, lo testimoniarono nei lavori dell’Assemblea».

Che insegnamento ne trae?

«Che in un momento di difficoltà – o quando occorre semplicemente seminare e costruire – tutti siamo chiamati a dare il nostro apporto al di là delle singole appartenenze. Perché siamo parte di una stessa comunità. Dimentichiamo troppo spesso che le cose che ci uniscono sono molte di più di quelle che ci dividono».

Si parla molto di meritocrazia. Ma senza uguali condizioni di partenza, non è un altro strumento a favore di chi è già avvantaggiato?

«Le rispondo con le parole di Don Lorenzo Milani: “Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali fra disuguali”. L’uguaglianza è il diritto di ognuno di avere le stesse possibilità e opportunità di tutti gli altri, non un modo per perpetuare le diseguaglianze di partenza. È una questione di giustizia. Solo partendo da questo, ognuno potrà realizzare sé stesso e concorrere realmente al progresso della nostra comunità, come ci rammenta la Costituzione».

Molti giovani si allontanano dalla politica, molti italiani non votano più. Come si può invertire il fenomeno?

«È urgente alzare lo sguardo verso quella parte di Paese che ha smesso di credere che la politica possa offrire risposte. Ha perso fiducia in una politica che si è ripiegata a fare un elenco di offerte, senza mai disegnare una visione condivisa di Paese e di futuro. La politica non può ridursi a una conta dei voti di chi c’è ancora. Non può escludere dal gioco democratico, dal confronto culturale e sociale, la metà di chi avrebbe diritto a essere protagonista. La politica è il campo di tutti, oppure finisce la democrazia».

Il suo recente intervento a Milano ha destato molta curiosità sul suo eventuale impegno politico. Come vive questo interesse?

«La curiosità deriva dall’abitudine a interessarci al “chi” e sempre di meno al “cosa” o al “perché”. Ci siamo assuefatti alle nomination. Ma questa è la fine della politica, il suo svilimento. Non possiamo rassegnarci all’idea che una democrazia possa avanzare grazie a un nome o a una persona che abbia l’abilità di tirare fuori dal cilindro una nuova ricetta. Bisogna trovare il modo per discutere insieme una ricetta che sia nostra. La politica riguarda tutti e tutti dovremmo interessarcene».

In quel discorso lei ha ricordato, come già padre Sorge ai tempi della Dc, che “cattolico” indica l’universalità, mentre il concetto di “partito” presuppone divisioni. Allora però come si declina il richiamo all’identità cattolica di alcune recenti iniziative, come quella di Comunità democratica?

«Quel giorno è stato fatto più volte riferimento al sale e al lievito nella società. Ognuno, con la sua storia, cultura e tradizione è chiamato a fare la propria parte. Mi viene in mente l’immagine del mosaico: ognuno di noi rappresenta una tessera, con colori e sfumature diverse. E ogni tessera è fondamentale per completare il disegno complessivo. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, ma senza pretendere di terminare da soli tutto il mosaico».

Come si può superare la personalizzazione estrema della politica e tornare a modelli di leadership collettiva?

«La prima responsabilità è quella di riportare alla partecipazione e al voto chi non c'è più. Solo così si potranno esprimere leadership realmente condivise. E per far questo, sta a ognuno di noi avere l’ambizione di esserci e di non essere necessariamente numeri primi, ma anche numeri due per costruire insieme una proposta condivisa».

Crede che i nazionalismi siano una reazione alla globalizzazione? Come rispondere senza perdere di vista i valori costituzionali?

«Certo che lo sono! Non alla globalizzazione in sé, ma alla mancanza di risposte ai nuovi problemi da essa creati. La conseguenza alle risposte spesso semplificate di fronte a una società sempre più complessa. Ecco, di fronte a una società sempre più complessa, i valori costituzionali sono la migliore bussola per offrire risposte costruttive e di apertura anziché distruttive e di chiusura. Oggi invece prevalgono le seconde».

Il suo intervento a Milano si è chiuso con le parole di Rosario Livatino: “Alla fine dei nostri giorni la domanda che ci sarà posta non è se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili”. Cosa bisogna fare per essere più credibili?

«Fare quello in cui si crede, altrimenti si finisce inevitabilmente per credere in quello che si fa. Può capitare a tutti. Ed è per questo che bisogna avere dei compagni di strada che ci ricordino chi siamo, da dove siamo partiti e dove vorremmo andare».

Parla spesso di “utopia”. Qual è la sua utopia per il futuro dell’Italia?

«L’utopia è semplicemente la linea dell’orizzonte di un cammino condiviso, che cambia col passare del tempo e con i passi compiuti da ogni generazione. Per avere un’utopia da inseguire, per avere una visione per il futuro del Paese è necessario rimettersi in cammino tutti, farcene carico, averne cura. Insieme».

