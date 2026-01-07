«Basta incuria e fango, vogliamo risposte» 

«Abbiamo chiesto concretezza e tempi certi, specie sui temi della vivibilità e della sicurezza. Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con chi dimostrerà un interesse reale verso Genneruxi e soprattutto operatività. Se questo incontro è stato utile potrà dirlo solo il tempo». Così Virgilio Ricci, presidente del comitato di quartiere “Genneruxi – via Mercalli”, al termine dell’affollato sopralluogo di ieri nel rione a cura delle commissioni comunali Urbanistica e Mobilità.

Il sopralluogo

Il “tour” dei consiglieri - preceduto dalla consegna a ciascuno di un dossier di 20 pagine comprensivo di una mappa illustrata delle criticità e documentazione fotografica – si è svolto sotto la pioggia ed è durato quasi due ore. Partenza a piedi da via Galvani verso la fermata della metro di via Mercalli, procedendo con l’ombrello aperto, in mezzo al fango, poi sosta sotto il cavalcavia dell’Asse mediano all’altezza della lottizzazione Magnolia e conclusione all’ingresso dell’Equity Park, all’altezza del curvone di via Cettigne. «L’incontro», riferisce ancora Ricci, «ci ha permesso di mostrare i tanti problemi che i residenti vivono ogni giorno». Ora la palla passa agli uffici tecnici per le verifiche e agli amministratori per definire priorità, stanziamenti e tempistiche concrete.

Gli assessori

«I temi sono tanti e diversi tra loro», ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu, presente al sopralluogo insieme al collega Yuri Marcialis (Mobilità), «abbiamo peraltro già istituito un gruppo di coordinamento tra dirigenti e siamo in fase di istruttoria, dopodiché seguiranno proposte concrete, in accordo con le commissioni competenti».

«Le problematiche sono assai complesse, ma occorre iniziare a dare risposte risolvendo da subito almeno quelle più urgenti», ha dichiarato al termine Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna). Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Mura (Gruppo Misto). «I problemi di Genneruxi devono essere risolti subito: dalla sicurezza stradale all’inquinamento acustico legato all'Asse mediano, fino alla riqualificazione di via Mercalli e della parte allagata tra via Galvani e via Tel Aviv. Le risorse e i progetti ci sono. Non si può più perdere tempo». Numerosi i residenti intervenuti, alcuni dei quali hanno approfittato della presenza dei consiglieri per chiedere la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in vari punti del rione e per segnalare gravi problemi di viabilità da via Galvani a via dell’Abbazia, fino alla scarsa sicurezza (“buio e spaccio”) percepita dalle parti di via Oslo.

RIPRODUZIONE RISERVATA