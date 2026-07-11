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Iglesias.
12 luglio 2026 alle 01:11

«Basta incivili sui parcheggi dei disabili» 

Segnalazione alla Polizia municipale per l’area di sosta del Santa Barbara 

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È diventata un caso la questione degli stalli riservati alle persone con disabilità presenti nell’area parcheggio del presidio ospedaliero Santa Barbara di Iglesias occupati da chi non ne ha diritto.

La protesta

La segnalazione è partita da un cittadino, Riccardo Mainas, che ha denunciato attraverso un video pubblicato sui social l’occupazione, a suo dire sistematica, dei posti riservati da parte di veicoli privi del contrassegno Cude, il documento che consente alle persone con disabilità di usufruire degli spazi dedicati. Nella segnalazione inviata alla Polizia locale, Mainas ha chiesto un intervento urgente, sostenendo che il parcheggio dell’ospedale, pur essendo di proprietà dell’Asl, sia di fatto un’area aperta al pubblico: «La qualificazione di area privata non costituisce un’esimente per l’esercizio delle funzioni di polizia stradale», viene evidenziato nella richiesta, nella quale si richiama anche una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui le norme del Codice della strada possono trovare applicazione nelle aree private aperte al pubblico transito.

Il Comune

Di diverso avviso è l’assessore comunale alla Viabilità Francesco Melis, che interviene sulla vicenda precisando la posizione dell’amministrazione. «Si tratta di aree private e non di aree pubbliche. – dice - La gestione degli spazi e le procedure per gli accertamenti spettano al proprietario della struttura, che in questo caso è l’Asl del Sulcis Iglesiente». L’assessore ribadisce inoltre che il Comune non avrebbe competenza diretta sulla gestione interna del parcheggio. «La responsabilità è del soggetto proprietario, in questo caso il direttore generale dell’Asl. Non siamo noi a decidere la distribuzione degli spazi, la tracciatura dei parcheggi, la viabilità interna o l’organizzazione dell’area».

L’azienda sanitaria

Dal canto suo, la Asl Sulcis Iglesiente ha espresso condivisione delle preoccupazioni sollevate. «Pienamente d'accordo con quanto segnalato dal cittadino e ribadisce l'importanza del rispetto degli spazi riservati alle persone con disabilità, richiamando gli operatori e gli utenti a un utilizzo corretto e responsabile delle aree di parcheggio. - si legge nella nota diffusa dall'Azienda sanitaria – La Asl sta predisponendo un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio delle aree di parcheggio, attraverso un servizio dedicato, operativo nelle ore diurne e notturne, con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti, favorire il corretto utilizzo degli spazi e segnalare eventuali situazioni di criticità agli organi competenti» continua la nota, ribadendo anche che «la tutela dell'accessibilità ai servizi sanitari e l'attenzione verso le persone più fragili rappresentano una priorità. Assicureremo la volontà di collaborare con tutti i soggetti coinvolti per il rispetto delle regole».

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