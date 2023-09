«Basta incidenti, bus anche la notte» 

I cadaveri di quei quattro ragazzi rimasti sull’asfalto di viale Marconi, due domeniche fa, sono stati seppelliti. Ma la loro vicenda no, tutt’altro, e nemmeno le polemiche: sulla sicurezza di una strada trafficatissima, certo, ma soprattutto sulla mancanza di trasporti pubblici la notte: bus, che vanno “a nanna” a mezzanotte e mezza, taxi insufficienti e perciò introvabili. Su quella Ford Fiesta che si è ribaltata, uccidendo quattro ventenni, erano in sei perché non c’era altro modo per tornare a casa, in un sabato notte d’agosto. E ora, assieme ai tanti cagliaritani che avrebbero necessità di salire su un bus perché hanno turni notturni o per via della “movida”, a chiedere l’istituzione dei trasporti pubblici la notte è anche il sindaco: Paolo Truzzu si è seduto al computer e ha scritto una lettera che ha inviato al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro.

La lettera

Dopo la tragedia, scrive il sindaco, «è importante fare una riflessione sulla possibilità che il servizio di trasporto pubblico possa essere d’aiuto a quanti vogliano e debbano spostarsi, anche nelle ore notturne, senza dover necessariamente guidare un proprio mezzo». Truzzu, a questo punto, chiede alla Regione «di aprire un tavolo di discussione sulla possibilità di ampliare orari e perimetro d’attività del nostro trasporto pubblico locale che, come sappiamo, è legato a parametri della Regione. È ovvio che non sarà possibile servire tutta la massa di giovani che si muovono nella cosiddetta “movida notturna”, ma certo forniremmo un aiuto». Poi, con tutte le cortesie, una piccola e garbata “pressione”: «Conto di poterci incontrare già nei prossimi giorni».

L’appuntamento

Proposta lanciata e accolta da viale Trento, benché manchi una data per vedersi. Ha scritto il sindaco, scrive anche il presidente della Regione: Christian Solinas premette che non si può restare indifferenti davanti alla tragedia di viale Marconi e si dice «certo che il Ctm», i cui azionisti sono i Comuni di Cagliari e Quartu e la Città metropolitana, «saprà rendersi parte attiva al fine di proporre soluzioni operative, normativamente compatibili, coerenti con le alte e nobili finalità in argomento». Dopo di che, Solinas invita il Ctm a presentare le proposte da analizzare in un tavolo di confronto «con ogni consentita urgenza». Dalla Regione interviene anche l’assessore ai Trasporti, Antonio Moro: «Separiamo emotività e programmazione: abbiamo sempre grande attenzione per questa questione, come testimoniano i trentamila posti treno e gli ottomila sui bus disponibili per il festival musicale Red Valley di Olbia. Siamo pronti», conclude Moro, «a valutare con grande attenzione le proposte che arriveranno dal Ctm».

Il Ctm: «Tutto si può fare»

In viale Trieste, nel quartier generale del Consorzio trasporti e mobilità, assicurano di essere «pronti con personale e mezzi ad allargare il servizio anche alla notte», per i giovani che partecipano alla movida. Però, fa notare il presidente dello stesso Ctm, Carlo Arba, «c’è la questione del contratto di servizio: prevede 13,5 milioni di chilometri di percorrenza annuale dei nostri bus, in cambio di trasferimenti di fondi dalla Regione». E quei chilometri sono un “paletto” insuperabile: «Se ne aggiungiamo la notte, dobbiamo sottrarli durante il giorno, scoprendo ad esempio gli studenti che vanno a scuola o i lavoratori, e questo è impensabile». È per questo che per il “Blu notte”, la linea della movida estiva, il Comune paga a parte: così quei chilometri in più non rientrano nel computo. Ma non basta. E allora? La soluzione c’è, il contratto di servizio scade il 31 dicembre: «La scelta è della Regione: se aumenta il monte chilometri», spiega Arba, sottintendendo che crescerebbero anche i finanziamenti, «siamo in grado da subito di offrire il servizio notturno e quello per l’aeroporto». Volere è potere, insomma. Ma a decidere è il potere.

