«Basta guerre, dobbiamo  esportare la pace» 

Sassari. Il rifiuto della guerra come unico mezzo per risolvere i conflitti, il rigetto di qualsiasi violenza verso i diversi e verso le donne. È significativo che il messaggio lanciato dal cardinale Matteo Maria Zuppi, citando l’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco, sia sovrapponibile ad alcuni passaggi del discorso fatto dal rappresentante degli studenti Alessio Cudoni. Vuol dire che le esigenze della pace e di una cultura costruttiva e collaborativa sono sentite anche dalle nuove generazioni. In un gremito Teatro Comunale si è aperto il 462° anno accademico dell’Università di Sassari. Tra gli ospiti, il presidente dell’Università francese di Tolosa Hugues Kenfack e il prorettore vicario dell’ateneo di Cagliari Gianni Fenu. Un segnale di quanto l’università sassarese sia aperta alle collaborazioni, anche internazionali, come risulta pure dall’avviato progetto eINS e dai 6 progetti sui fondi Pnrr.

Il cardinale e la pace

Presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e ambasciatore di pace in varie parti del mondo, il cardinale Zuppi è stato l’ospite d’onore chiamato dal rettore Gavino Mariotti in collaborazione con l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba. «Noi che in Italia viviamo da anni in pace, dobbiamo esportare la pace, far cessare questa guerra mondiale spezzettata in tanti conflitti» ha detto il porporato prima della cerimonia che lo ha visto protagonista con la lectio magistralis dal titolo “I pilastri per una convivenza pacifica alla luce dell’enciclica Fratelli Tutti, di Papa Francesco”.

Il cardinale Zuppi ha ricordato che l’enciclica “Fratelli Tutti” nasceva prima della pandemia, dal dialogo con l’Islam e dalla prassi di dialogo con tutte le religioni che Papa Francesco e la Chiesa portano avanti con difficoltà. Tra i cinque pilastri per costruire la pace ha elencato “la comunicazione, che deve essere semplice e profonda. Ognuno di noi può contribuire a disinnescare il clima di odio e indifferenza sostituendoli con comprensione e solidarietà. Ciascuno può comunicare bene, è un piccolo potere ma se lo esercitiamo tutti insieme può diventare persino più forte di chi manipola la rete”. Un altro pilastro è l’Europa, che Papa Francesco ha talvolta criticato per la questione migranti. «Il Papa sogna un nuovo Umanesimo europeo, una Europa giovane che non diventi nonna ma che sia ancora madre perché rispetta la vita, soccorre il fratello povero, ascolta e valorizza le persone anziane, dove essere migrante non è un delitto. Sogna un Europa che tuteli i diritti di ciascuno».

