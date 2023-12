«Basta guerra, non stiamo zitti»  

«È vero, siamo pochi. Ma chi è assente ha sempre torto». Carla Cossu, presidente provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, parla davanti a poche decine di persone in piazza Cattedrale. La manifestazione per la pace non ha avuto il seguito sperato: in piazza, tra bandiere arcobaleno e striscioni, qualche politico, alcuni dirigenti sindacali e i rappresentanti delle associazioni cittadine, assenti i giovani. Al grido «ora basta, cessate il fuoco», il corteo ha attraversato le strade cittadine per condannare la guerra in Medio Oriente.

L’appello

«La nostra responsabilità è sensibilizzare le persone che incontreremo oggi, domani e in futuro sul nostro cammino - ha detto don Ettore Cannavera nel suo intervento - Durante la nostra marcia ho percepito l’insensibilità delle persone sedute al bar, di chi ci guardava con disprezzo, addirittura con sospetto. Perché davanti al disastro che stiamo vivendo siamo così insensibili?». Per il fondatore della comunità “La Collina”, nata come alternativa al carcere per i giovani, serve una “rivoluzione culturale” nelle scuole, fin dall’asilo. «Dove sono i nostri ragazzi? Come immaginano il loro futuro? - ha urlato al megafono - La cultura dominante oggi è proiettata a realizzare se stessi, fare affari, diventare potenti: questa è la distruzione della nostra umanità».

Le testimonianze

Tra le testimonianze, anche quella di Rita Pirastu, infermiera che ha raccontato la sua esperienza. «Non dimenticate la striscia di Gaza - ha ripetuto più volte ai presenti prima di crollare in un pianto liberatorio - i Palestinesi sono un popolo dimenticato, un popolo sotto occupazione dal 1948, non dal 7 ottobre. Io non parlo di guerra: è vero, ci sono due eserciti in campo, ma sono quello israeliano e quello americano». Il racconto delle immagini di morte e devastazione è scioccante. «Voglio impressionarvi, ho promesso loro che non sarei stata in silenzio» ha spiegato.La prima volta nei luoghi del conflitto nel 2014. «Sono entrata a Gaza da sola due giorni dopo il cessate il fuoco, attraversando il deserto del Sinai durante la notte per portare la mia solidarietà, che vorrei fosse quella di tutto il popolo italiano. Purtroppo non è così». Dure le parole nei confronti del governo italiano «asservito ad un’organizzazione terrorista».«Gaza non è un covo di terroristi - ha affermato - c’è una comunità cristiana e una comunità colta, con bimbi che vanno a scuola, li stanno distruggendo. È inumano il silenzio delle persone, vi prego non dimenticate Gaza».

