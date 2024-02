«Basta guerra, fermate il genocidio in Palestina» Manifestazione per chiedere il cessate il fuoco 

Anche Cagliari ha aderito allo sciopero nazionale dei Cobas per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Studenti e lavoratori si sono ritrovati in piazza del Carmine per manifestare, ancora una volta, contro la guerra e il governo israeliano, a favore del popolo palestinese.

«Siamo qui per chiedere che vengano fermati tutti i massacri in Palestina e soprattutto che il nostro governo la smetta di supportare il governo criminale israeliano», ha spiegato Jacopo Melis, studente del liceo artistico Fois Fois. «Sono qui, oltre che come cittadina, come docente. In quanto educatrice ritengo fondamentale educare le nuove generazioni al rispetto dei diritti di tutti gli esseri umani», ha sottolineato Raffaella Pani.«Sono dei criminali, continuano a bombardare la Palestina con l’intento di farli fuori tutti e ci chiedono anche di comprendere il governo israeliano, ma cosa dobbiamo capire? È una politica criminale», ha dichiarato Enrico Piludu dell’Usb.

Intanto non si placa la lotta per bloccare gli accordi tra l’università di Cagliari e quelle di Israele. «Dobbiamo essere solidali con la Palestina e bloccare ogni tipo di sostegno al governo israeliano», ha spiegato lo studente Giorgio Orrù. «Non possiamo stare in silenzio. È una strage, dobbiamo mandare un messaggio di cessate il fuoco alle comunità internazionali», ha sottolineato Francesca Biancu, studentessa di Unica. «Crediamo di dover essere in prima linea a dare solidarietà alla Palestina», ha detto Marco Aresu dell’assemblea di A Foras.

Oggi dalle 10 alle 13 ci sarà un altro presidio in piazza Garibaldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA