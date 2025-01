«Basta guardie mediche chiuse, aumentate le indennità» 

«È ora di dire basta: la situazione sanitaria è grave e le conseguenze per la popolazione drammatiche». I sindaci del Medio Campidano alzano la voce contro «disservizi e carenza di medici, aggravata durante le recenti festività natalizie e di fine anno con la mancata copertura dei turni di guardia medica, lasciando i cittadini senza un servizio sanitario, nonostante il diritto alla salute sia garantito dalla Costituzione».

I primi cittadini hanno sottoscritto una lettera aperta per chiedere «un incontro urgente con l’assessore regionale alla Sanità e con i vertici dell’Asl 6 sulle strategie da adottare» e suggerito ben 11 ricette per la guarigione di questa sanità malata. Eccole nel dettaglio: riorganizzazione e incremento delle indennità per i turni festivi da rendere più attrattivo il servizio di guardia medica; aumentare le ambulanze del 118; l’accesso gratuito ai presidi di altre Asl; potenziamento guardia turistica sulla Costa Verde; miglioramento delle strutture Asap/Ascot con spazi adeguati per i pazienti in attesa; incentivi per la formazione dei medici di base, eliminando vincoli l’accesso ai corsi di specializzazione; coinvolgimento di medici in pensione; adeguamento delle indennità dei medici sostituti, per incentivare l’accesso alla professione; supporto amministrativo e infermieristico per alleggerire i carichi burocratici della Medicina generale.

Tempestiva la risposta del direttore generale della Asl 6, Giorgio Carboni, che ha convocato la conferenza Socio-sanitaria territoriale per martedì prossimo, alle 11, a Sanluri, nella sede dell’azienda. (s. r.)

