«Basta fuoristrada in spiaggia» 

L’ultima segnalazione ieri mattina: un fuoristrada nella spiaggia di Porto Giunco, a ridosso dello stagno di Notteri. Stavolta non è un raid vandalico: il fuoristrada, come confermato dal Comando provinciale dei carabinieri, è autorizzato al transito per il montaggio e lo smontaggio del chiosco stagionale. Però è scattata la reazione: alcuni bagnanti hanno filmato il passaggio del mezzo e avvisato le forze dell’ordine. Comprensibile: negli ultimi mesi sono stati tanti i maleducati che in auto o in moto hanno percorso in lungo e in largo gli arenili di Villasimius.

«Leggi più severe»

In prima linea contro i cafoni c’è il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu. «Abbiamo elevato numerose sanzioni», dice: «Purtroppo in alcuni casi è difficile risalire ai responsabili. A metà aprile, ad esempio, un tipo è stato ripreso mentre scorrazzava sulla spiaggia di Campus: l’auto risulta a noleggio e ancora oggi attendiamo che la società ci mandi i dati del locatario. Questione di tempo». Casu mette l’accento sull’importanza della videosorveglianza e di un utilizzo delle immagini anche senza contestazione immediata: «Un giudice – spiega – ha sentenziato che in mancanza di contestazione immediata alcune sanzioni non sono valide. Credo sia una sentenza che apre la strada ai furbetti: se tutti quelli immortalati dalle telecamere mentre scorrazzano in spiaggia fanno ricorso a questo punto possono farla franca. Mi auguro ci sia un intervento del legislatore».

«Più controlli»

«Le telecamere – sottolinea Lino Cozzuto, il presidente dell’associazione guardie ambientali Villasimius – sono preziose. È però fondamentale una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle spiagge. Non mi riferisco solo alla polizia locale: capisco che l’organico sia carente. La Regione studi una maniera per presidiare anche fisicamente i litorali oppure rischiamo gravi danni ambientali». C’è chi dice che una gomma sulla sabbia non fa danni: «Forse non si rendono conto che sulla sabbia ci sono microorganismi, essenze mediterranee e dune», si indigna Cozzuto. «Va bene la battaglia contro i ladri di sabbia e conchiglie ma è altrettanto importante combattere i cafoni a bordo dei fuoristrada». Concorda Gianni Pusceddu, il titolare del chiosco di Notteri che paradossalmente è stato segnalato da un bagnante perché col fuoristrada ha percorso un tratto di spiaggia: «Abbiamo l’autorizzazione regionale – spiega – per percorrere un piccolo tratto di arenile in occasione del montaggio e dello smontaggio del chiosco anche perché non ci sono strade vicine. Lo stiamo montando in questi giorni, inauguriamo nel fine settimana. È consentito anche un ingresso al giorno per ritirare i rifiuti. Noi teniamo tantissimo al territorio, il nostro stabilimento è uno dei pochi ad avere la certificazione ambientale».